Orman yangınlara karşı 2 gün önce uyarılar yapan Şahan Gökbakar, "2 aya başlar orman yangınları derken 2 gün sonra çıktı; yazın neler olacak siz düşünün..." değerlendirmesini yaptı.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha iki gün oldu yangın üzerine konuşalı. 2 aya başlar yangınlar derken, 2 gün sonra çıktı. Sorular sorduk hazır mıyız diye? Değiliz belli ki, cevap yok çünkü! Buyrun Izmir Çeşme cayır cayır yanıyor. Bu zamanda böyle ise, yazın neler olacak siz düşünün" ifadesini kullandı.