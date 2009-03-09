Şahan Cem Yılmaz'ı yalanladı

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 2'yi izlediğini söyleyen ve düşünceleri sorulduğunda da "Ben görüşlerimi kameraya söylemem. Geçmişte yaptığım gibi gerekirse Şahan'ı arayıp kendisine söylerim" diyen Cem Yılmaz'ı yalanladı.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Kanal D'de Ömür Gedik'in sunduğu 'Cinemania' programının konuğu olan Şahan Gökbakar, "Seni aradı mı hiç, beğenip beğenmediğini söyledi mi?" sorusuna "Yok söylemedi. Zaten kameralara konuştu o. 'Ben görüşlerimi Şahan'a söylerim' demiş ama genelde kameralara söylemeyi tercih etti, Recep İvedik 1'den itibaren. Şu ana kadar beni arayıp bir kere bile ne tebrik etmişliği var ne konuşmuşluğu var. Hadi geçtim tebriği, fikirlerini söylemişliği bile yok" açıklamasını yaptı.



Saygı çerçevesini aşmayalım



Daha sonra sözlerine "Olmasın da zaten. Çok da önemli değil insanların film hakkında ne düşündüğü" diyen Şahan Gökbakar,"Yeter ki düşüncelerimiz ne olursa olsun, birbirimize karşı belirli sınırları, seviyeleri, saygı çerçevesini aşmadan, birbirimizin yaptığı işleri hiç bir zaman yermeden kötülemeden güzel bir hayat geçirelim" açıklamasını yaptı.



Onlarla tanışmaktan mutluyum



Zaman zaman yapılan açıklamalar nedeniyle Beyazıt Öztürk, Okan Bayülgen, Cem Yılmaz ile de gerginlik yaşanan durumlara da gönderme yapan Şahan Gökbakar "Benim Cem Yılmaz'la da, Beyaz'la da Okan'la da hiç bir derdim yok. Hepsiyle de meslektaş olmaktan mutluyum. Hepsiyle hayatımda tanışmış olmaktan mutluyum, memnunum. Yani arkadaşlarım diye geçiyorsa tırnak içinde, arkadaşlarım olmalarından mutluyum. Birbirimizin yaptığı işlere gülmeyi başarabilelim artık" dedi.



AROG'da çok güldüm



Cem Yılmaz'ın AROG filmini izlediğini ve çok güldüğünü ifade eden Gökbakar, kimsenin gülmediği bazı bölümlerde de 'yarıla yarıla güldüm' tabirini kullanarak "Bunları söyleyebilelim artık, bundan gocunmayalım. Ben de söylüyorum açık açık. Fikirlerimizi birbirimize net bir şekilde söyleyelim ama bunun içine ufak hesaplar, ufak oyunlar koymayalım. Net olalım, dürüst olalım" dedi.



Kıskançlık ve haset arasında ince bir çizgi var



Ata Demirer'in "Hiç Şahan Bey'i kıskandınız mı?" sorusuna diyor. O da 'Başarı kıskanılır tabi ki' dediğini hatırlatan Şahan Gökbakar, meslektaşlarına bir mesaj iletmeyi de ihmal etmedi:

"Bu güzel bir şey. Çok samimi ve doğal. Ama bunu söyleyebiliyor olması bile kıskançlık ile haset arasındaki farkı anlatıyor. Arada çok ince ve büyük bir fark vardır. Bunu söyleyebiliyor olması Ata'nın gönlünün ne kadar ferah ve büyük olduğunu gösterdi bana."



