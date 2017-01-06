Sahalarını rakiplerine dar ettiler!

İspanya’da Real Madrid, Las Palmas, İngiltere’de Liverpool, Tottenham, İtalya’da Juventus, Roma, Fiorentina, Almanya’da Bayern Münih, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Köln, Fransa’da ise Nice, Paris Saint-Germain (PSG) ve Marsilya, sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Sürpriz İspanya'dan çıktı

Real Madrid, La Liga’da iç sahada oynadığı sekiz lig maçında 6 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı Beş büyük ligde tüm kulvarlarda mağlup olmayan tek takım unvanına da sahip Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.

La Liga’da evinde maç kaybetmeyen diğer takım ise Las Palmas oldu. 10. sırada yer alan Kanarya Adaları temsilcisi, 8 iç saha müsabakasında dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

İngiltere'de Liverpool ve Tottenham

İngiltere Premier Lig’de sadece Liverpool ve Tottenham sahasında kaybetmedi. Ligde 2. sırada bulunan Liverpool, evinde oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 2 maçta beraberliği bozamadı.

Tottenham ise 20. hafta karşılaşmasında 13 maç üst üste kazanan lider Chelsea’yi 2-0 yenerek hem rakibinin serisine son verdi hem de evindeki namağlup unvanını korudu. İç sahada 10 müsabaka yapan Tottenham, sekiz galibiyet alırken, iki kez berabere kaldı.

Juventus tüm maçlarını kazandı

Serie A’da son şampiyon Juventus ve başkent temsilcisi Roma, evinde oynadığı dokuzmaçın hepsini kazanmayı başardı. İki takımın dışında Fiorentina da sahasında oynadığı dokuz karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Bu maçlarda 4 galibiyet alan Fiorentina, beş kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'da 6 takım evinde yenilmedi

Bundesliga’da ilk yarı sonunda Bayern Münih, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Borussia Dortmund ve Köln sahasını mağlubiyete kapadı.



Beş büyük lig arasında sahasında yenilgi yaşamayan en fazla takıma sahip Bundesliga’da, Hoffenheim’ın namağlup olması dikkati çekti.

Fransa'da Nice fırtınası

Sezona İtalyan golcü Mario Balotelli transferiyle başlayan Nice, ilk devreyi lider tamamladı. İç sahada 10 maç yapan lider Nice, sekiz galibiyet alırken, iki karşılaşmada rakipleriyle yenişemedi.



Nice dışında, takımın başına Sevilla’nın teknik direktörü Unai Emery’yi getiren başkent ekibi PSG de sahasında oynadığı 10 karşılaşmada yedi galibiyet aldı ve üç kez berabere kaldı.

Olympique Marsilya, dokuz iç saha maçında altı galibiyet, üç beraberlik elde etti.

Türkiye'den tek takım Başakşehir

Avrupa’nın beş büyük liginde evinde kaybetmeyen 16 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig’de de Medipol Başakşehir ve Beşiktaş iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, ilk devrede oynadığı 16 maçın hiçbirini kaybetmedi.



Sahasında sekiz maçın beşini kazandı, üçünde beraberliği bozamadı.

