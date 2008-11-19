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Yaşam

Sahalarda pembe krampon

Nike'ın pembe renkli yeni kramponları, futbolseverler arasında tartışma konusu olacak gibi gözüküyor...

19 Kasım 2008 02:00

Nike'ın pembe renkli yeni kramponları, futbolseverler arasında tartışma konusu olacak gibi gözüküyor...

Futbolsever formaya da takılır, futbolcunun saçına da, kramponuna da...
Özellikle Nike'ın yeni kramponları, futbolseverlerin en çok konuşacağı konulardan birisi olacak gibi duruyor... 
Firmanın yeni kramponu 'Mercurial Rosa', pembe renkli olması sebebiyle büyük yankı uyandırırken, kramponun ilk kullanıcısı ise Arsenal'in genç yeteneği Nicklas Bendtner oldu.
Nike yeni ürünüyle bir anlamda alışık olunan siyah kramponların artık rafa kalkacağının, sahada pembe kramponlu oyuncuların sayısının artacağının sinyallerini veriyor.

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