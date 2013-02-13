'Sahalara dönüyor değilim, benimki İsa'nın son akşam yemeği'

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal dün aylar sonra ilk kez kürsüye çıktı ve CHP'lilere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı basına kapalı grup toplantısı 90 dakika sürdü. Aylar sonra gerçekleşen bu olay Deniz Baykal 'sahalara geri mi dönüyor' sorusunu akıllara getirdi.

Vatan Gazetesi'nde Ruşen Çakır grup toplantısı öncesinde Deniz Baykal ile kısa bir görüşme yaptı ve 'sahalara geri mi dönüyor' sorusunu kendisine yöneltti.

İşte o sohbetten bazı bölümler;



CHP eski lideri Baykal bu grup toplantısını neden düzelediği sorusuna "Çünkü kamuoyu nezdinde, CHP’nin kritik konularda birlikte hareket etmediği yolunda bir algı oluşturuldu. Bu doğru değil. Bunu bir kere daha göstermek gerekiyordu.” diye devap verdi.

Hangi konuları ele alacağı sorumuzaysa Baykal, “iktidar partisinin yalanlarını” cevabını verdi ve şunları sıraladı: Ergenekon, AB üyeliği, yeni sivil anayasa ve Kürt açılımı.

Nitekim Baykal’ın kapalı toplantıda partisinin milletvekillerine, CHP’nin ana misyonu olarak “ulus devlet”i savunma ve Ortadoğu’nun yeniden dizaynına karşı durmayı gösterdiğini öğrendik.

Onun dile getirdiği görüşlerin büyük ölçüde CHP içinde “ulusalcı” olarak bilinen kişi ve çevrelerinkiyle örtüştüğü ortada. Kılıçdaroğlu parti içi tartışmalarda açık ve net bir tavır belirlemediği için Baykal’ın ona zarar verdiğini söylemek ise pek mümkün değil. Bununla birlikte CHP’nin eski liderinin bir tür sahalara dönüş yaptığını söyleyebiliriz.

Kulisteki sohbetimizin gördüğü yoğun ilgide cesaret alarak Baykal’a şöyle bir soru yönelttim: “Hâlâ çok popüler olduğunuzu görüyoruz. Yoksa birazdan yapacağınız konuşma sahalara döndüğünüz anlamına mı geliyor?”

Deniz Bey bu sorum üzerine bir kahkaha attı ve “kesinlikle öyle bir şey yok. Sahalara dönüyor değilim. İlla bir ad vermek gerekirse ‘Hz. İsa’nın son akşam yemeği’ demek daha doğru olur!”