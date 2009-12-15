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Sahadan tribüne: 'Benimle evlenir misin?'

Adanaspor'un kalecisi Tolgahan Acar, tribünde oturan 10 yıllık kız arkadaşı Burcu Altuntaş'a evlenme teklif etti.

15 Aralık 2009 02:00

Adanaspor'un kalecisi Tolgahan Acar, 2-0 kazandıkları Orduspor maçının ardından şeref tribününde oturan 10 yıllık kız arkadaşı Burcu Altuntaş'a evlenme teklif etti.

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Maçtan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarları selamlayan Tolgahan, daha sonra şeref tribününün önüne gelerek elindeki mikrofonla kız arkadaşına yaptığı evlenme teklifine olumlu yanıt alınca, genç futbolcuyu da ilk kutlayan alkışlarıyla takım arkadaşları oldu.

5 Ocak Stadı önünde sürpriz teklifi değerlendiren Burcu Altuntaş, "Teklifi bekliyordum, ama böyle bir zamanda, böyle bir şekilde değildi. Çok şaşırdım, çok heyecanlıyım, hala titriyorum. Benim için sürpriz oldu" dedi.

Genç kaleci Tolgahan da şöyle konuştu:

"Burcu benim uzun yıllardır arkadaşım. Evlilik planımız vardı. Teklifimi bir anda sahadan yapma fikri geldi aklıma. Burcu'ya, teklifimi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum."

Genç çiftler stattan ayrılırken tatlılarını da oradan geçen bir seyyar satıcının ikramı ile yedi.

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