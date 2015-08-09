Sahada Türk bayrağıyla tur atan Azeri futbolcuyu eleştiren gazeteci öldürüldü

Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Apollon Limassol'u eleyen Azeri futbol takımı Kabala'nın kaptanı Cavid Hüseynov'un galibiyet sonrasında sahada Türk bayrağıyla zafer turu atmasını eleştiren gazeteci Rasim Aliyev, kimliği belirsiz kişilerce dövülerek öldürüldü.

Cavid Hüseynov, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında penaltıdan attığı golle takımına turu getirmiş, ardından da sahada Türk bayrağıyla zafer turu atmıştı. Hüseynov'un bu davranışını Facebook sayfasından eleştiren gazeteci Aliyev ise, "Hüseynov'un nasıl davranacağını bilmediğini" ve Avrupa'daki maçlarda forma giymemesi gerektiğini yazmıştı.

AFP'nin haberine göre, Hüseynov'la ilgili eleştiride bulunmasının ardından çok sayıda hakaret içerikli yorum alan Aliyev, kendisini Hüseynov'un kuzeni olarak tanıtan biri tarafından telefonla arandığını ve dün bu kişi tarafından çay içmeye davet edildiğini söyledi.

Ölümünden önce kaldırıldığı hastanede Turan haber ajansına konuşan Aliyev, "Buluşmaya yalnız gittim. 5-6 kişilerdi ve birden üzerime atlayıp beni dövmeye başladılar" dedi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Aliyev, durumu kötüye gidince bugün acilen ameliyata alındı. Ancak Azeri gazetecinin kurtarılamadığı açıklandı.

Azeri basınına göre, Aliyev'in ölümü sonrası Facebook sayfasından açıklama yapan Hüseynov, hayatını kaybeden Azeri gazeteciye rahmet dilerken, "Hiç kimseye benim için birisini öldürmeye izin vermem" ifadesini kullandı.

Olayın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcılarından biri ise resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, konunun İçişleri Bakanlığı ile Başsavcılık tarafından ele alındığını ve "objektif bir inceleme" yapılacağını söyledi.