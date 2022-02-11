Sahada kalbi duran Eriksen, futbola 'mucize' dönüşünü anlattı: "Beş dakikalığına dünyayı terk ettim"

Christian Eriksen, geçen yaz Euro 2020'de Danimarka formasıyla çıktığı maçta sahada yığılmasının ardından kariyerine devam edebilmesinin bir mucize olduğunu söylüyor.

Aniden kalbinin durmasından sonra, 29 yaşındaki oyuncuya Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) adlı, kalp temposunu düzenleyen bir cihaz takıldı.

Inter Milan ile mukavelesi feshedilen oyuncu, altı aylık bir sözleşmeyle Brentford ekibine katıldı.

Eriksen BBC Spor'a yaptığı açıklamada, "İlk ifade etmem gereken minnettarlığım" dedi.

"Etrafımdaki insanlara, takım arkadaşlarıma, sahadaki ilk müdahaleyi yapan doktorlara, daha sonra hastanedeki doktorlara ve paramediklere minnettarım" dedi.

Oyuncu, "Daha sonra da bana ve yaşadıkları karşısında aileme destek olan tüm mesajlara. Bu mesajları almak harikaydı. Çok şanslıyım ki bunu yüzlerine söyleyebiliyorum. Aksi takdirde burada olmazdım" diye konuştu ve devam etti:

"Şanslı bir yerde şanssızlık yaşadım. Kimsenin bunu yaşamasını istemem ama ben de olduğunda asla böyle bir şeyin başıma gelmesini beklemezdim ama olduğu yer anlamında şanslıydım. Etrafımdaki herkes çabucak harekete geçti. Oradaki doktorlara gerçekten minnetarım."

"Etrafımda imkanlar olduğu için şanslıydım. Beni çabucak yaşama döndürmek için imkanları vardı ve başardılar. Buna % 100 minnetarım."

Eriksen, olay öncesine kıyasla kendisini daha iyi hissettiğini ve daha önceki performans seviyesine ulaşmak için elinden geleni yapacağını belirtti:

"Oyun tarzımı değiştirmeyeceğim. Son altı ayda disipline girip, ek çalışmalar yapacak zamanım oldu. Yani şu anda geçmişe kıyasla daha iyi durumda olabilirim. Sadece futbol yok. Aynı seviyeye ulaşamamam için bir neden göremiyorum."

Eriksen ile yaptığımız geniş kapsamlı röportajda şu başlıkları ele aldık:

Olayın öncesine ve sorasına dair yaşadıkları

ICD ile yaşamak ne demek?

Londra'ya ve the Premier Lig'e dönüş

Tekrar oynamaktan neden hiç korkmuyor?

'Beş dakikalığına bu dünyayı terk ettim'

12 Haziran 2021 daima Eriksen'ın hafızalarında kalacak. Ancak Danimarkalı oyuncu "kalp atışları geri dönene dek bu dünyayı terk ettiği" beş dakika neler olduğunu hiç bilemeyecek.

Danimarka, Covid yüzünden bir yıl ertelenen turnuvanın açılış karşılaşmasında Finlandiya ile karşı karşıya gelmişti. Orta saha oyuncusu 41. dakikada sahada yığılıp kaldı.

Eriksen'e kalp masajı yapıldı ve 15 dakika süren tedaviden sonra sedyeyle saha dışına çıkartıldı. Eriksen hastaneye götürüldü, bilinci açıktı. Üç saatlik gecikmenin ardından maç kaldığı yerden devam etti ve Finlandiya 1-0 kazandı.

"O beş dakika dışında her şeyi haçırlıyorum. Daha sonra beş dakika olduğunu söylediler. Taç atışını, topun dizime çarpmasını hatırlıyorum ama daha sonra ne olduğunu bilmiyorum."

"Sonra etrafımda insanlar vardı ve göğsümde bir baskı hissettim, nefesimi toplamaya çalışıyordum. Uyandım, gözlerimi açtım ve etrafımda insanları gördüm. Neler olduğunu anlayamıyordum."

"O an ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Sonra düşündüm, 'Ayağıma mı bir şey olmuştu? Belimi mi kırmıştım? Bacağımı kaldırbiliyor muydum?' Ne olduğunu anlamaya çalışırken aklımdan bunlar geçti."

"Sonra ambulansta birilerinin 'Bilinci ne kadar kapandı?" dediğini duydum, birisi de 'Beş dakika' diye yanıtladı. Bilincimi kaybettiğimi ilk olarak böyle anladım."

Eriksen, dönüşünü bir mucize olarak görüp görmediği sorulduğundaysa "Kesinlikle. Gerçek bir maçta oynamam yakınlaştıkça bu benim açımdan çok daha net olacak. Bir stadyumda, bir maçta olmak, o duyguyu, o adrenalini yaşamak" yanıtını verdi.

'Bir şey olursa, güvendeyim'

Eriksen'in Inter Milan ile kontratı, ICD takılmış bir oyuncunun Serie A'da forma giymesinin yasak olması nedeniyle karşılıklı feshedildi.

Ancak Premier Lig'de böyle bir kural yok.

Eriksen, Inter'den ayrıldıktan sonra, daha önce genç takımında oynadığı Danimarka takımı Odense Boldklub'da tek başına antrenman yapmaya başladı ve 2022'de Katar'da yapılacak Düna Kupası'nda milli takım formasını tekrar giymek istediğinden bahsetti.

Brentford menajeri Thomas Frank, Danimarkalı oyuncunun kulübün "en büyük transferi" olabileceğini söyledi. Eriksen'in gelişiyle, forma satışlarında normalde yılın bu dönemlerinde olduğundan 30 kat daha fazla ciro elde edildi.

Eriksen, olaydan birkaç gün sonrasına kadar futbola dönmeyi düşünmediğini, ancak kariyerinin tamamen sona erdiğinden hiç korkmadığını anlattı:

"Tüm testlerden geçip, doktorlarla konuşmak ve neyin mümkün olup olmadığını anlamak istedim."

"Sanırım bir hafta kadar sonra 'ICD takıldı ama başka bir şey değişmedi. Normal yaşamına devam edebilirsin ve yapabileceklerinin önünde bir engel yok' dediler."

"Rahatladım, doğru ama aynı zamanda da garipti de. Fazla kaçırmak, riske atmak istemiyordum. Bu yüzden emin olmak için bir sürü test yaptırdım."

"Herhangi bir risk görmüyorum, hayır. Bir ICD takıldı, bir şey olursa güvendeyim yani."

'Premier Lig'deki mücadeleden korkmuyorum'

Eriksen sadece "normale" dönemk istediğini söylüyor ve Premier Lig'de futbola geri dönmenin, bu yönde atılmış büyük bir adım olduğunu vurguluyor.

Danimarkalı olayın ardından psikolojik durumu için de "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten moralim bozulmadı" diyor:

"Teşhisin konulmasından bu yana ve her şeyi test ettirdiğim farklı aşamalarda, doktorumla yaptığım planla adım adım gitmeye gerçekten kararlıydım."

"Yavaş oldu ve tam anlamıyla testten geçmek zaman aldı. Ailem çok destek oldu.

"Dönmek istediğimi ve mümkünse bunun için yeşil ışık almak istediğimi biliyorlardı. Aynı zamanda bu arada bir şey olacağını, daha kötü bir şey olacağını bilseydim devam etmeyeceğimi de biliyorlardı."

Eriksen ailesinde ya da geçmişinde böyle bir sorun olmadığı için doktorların, bir kerelik bir şey olduğuna inandıklarını ve şimdi daha olumlu bir gelecek için çalışmak istediğini belirtiyor:

"Doktorlar her şeyi yapabileceğimi söyledi. Yeşil ışığı aldım ve gelecek için her şey tamam."

Oyun kurucu, ICD'den ve Premier Lig'deki zorlu fiziksel mücadelede olabilecekler konusunda da kaygı duymuyor.

'Çok özel olacak'

Fiziksel durumu iyi olsa da Eriksen daha yeni birlikte antrenman yapmaya başladığı takımla sahaya çıkmasının birkaç hafta alabileceğini söylüyor:

"Çok fazla koşu ve test yaptım. Yani fiziksel durumum iyi ama futbol dokunuşunu maçlarda görürsünüz. Buraya ulaşmaya daha bir iki hafta var."

"Şu ana menajer uygun görürse ve oynamamı isterse forma giyebilirim. Ama bunu günden güne ele alıyoruz."

Eriksen, Tottenham formasıyla yedi sezon geçirdiği Londra'ya dönmekten de memnun:

"Ben ve ailem adına, önümüzdeki altı ay için mükemmel oldu. Bölgeyi zaten biliyoruz. Londra'ın kuzeyinde yıllarca yaşadığımız bölgeye de yakın."

Eriksen, geçen yılın Haziran ayından bu yanaki ilk karşılaşmasında sahaya çıkışının "çok özel bir an" olacağını vurguluyor:

"Uzun bir bekleyiş ve hazırlanma dönemi oldu. Yakınlaşıyor gibi geliyor ama doğru zamanlama için sabrediyorum.

"Ama o zaman üzerinden yedi ya da sekiz ay geçtiğinde yeniden sahaya çıkabilmek ve oynayabilmek çok özel olacak. Müthiş olacak."