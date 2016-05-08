Sahada hayatını kaybeden futbolcu, maçtan önce "oynayacak durumda değilim" demiş!

Romanya 1. Futbol Ligi’nde Dinamo Bükreş ile Viitorul arasında oynanan maçta hayatını kaybeden 26 yaşındaki futbolcu Patrick Ekeng’in yakın bir arkadaşına söylediği son sözler tartışma yarattı. Ekeng’in kız kardeşi Monique Chantal, ağabeyinin arkadaşına oynayacak durumda olmadığını belirttiğini söyledi. Ekeng’in yakın arkadaşına “Bugün oynayacak durumda değilim. Kendimi çok yorgun hissediyorum” dediğini söyleyen Chantal, yaşananların bir kabus olduğunu söyledi. Abisinin sanki başına gelecekleri bildiğini sözlerine ekleyen Chantal, “Ailesini geride bırakarak hayatını kaybettiğine hala inanamıyorum. Bu çok acı verici…” dedi.

Annesi isyan etti

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kamerunlu futbolcunun annesi Celine Chemi ise oğlunun trajik ölümü ile ilgili konuşmak istemediğini söylerken “Ne söyleyebilirim ki… Tek söyleyebileceğin eğer bu futbol ve profesyonel futbolcuların yaşam şekliyse bunu sert bir şekilde kınıyorum” şeklinde konuştu.

Ekeng ile ilgili ortaya çıkan bu gerçeğin ardından, maç esnasında stadyumda ambulansın bulunmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Romanya Futbol Federasyonu hakkındaki soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

Romanya Futbolcular Birliği’nden bir yetkili konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Romanya’da futbolcu sağlığına önem verilmiyor. Bu konuda çok endişeliyiz. Romanya Futbol Federasyonu’na hem resmi hem de hazırlık maçlarında stadyumlara ambulans koyulmasını talep etmiştik. Bunun maliyeti sadece 400 Euro… Bir insanın canından daha mı değerli? Ekeng’in ölümü tüm dünyayı şoke etti. Şimdi de maçtan önce oynayacak durumda olmadığını söylediği ortaya çıktı. Futbolcular Romanya’da insani çalışma koşullarına sahip değiller.”