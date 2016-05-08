T24 LogoT24 Logo
Spor

Sahada hayatını kaybeden futbolcu, maçtan önce "oynayacak durumda değilim" demiş!

Romanya Futbolcular Birliği: Federasyondan hem resmi hem de hazırlık maçlarında stadyumlara ambulans koyulmasını talep etmiştik

08 Mayıs 2016 19:35

Romanya 1. Futbol Ligi’nde Dinamo Bükreş ile Viitorul arasında oynanan maçta hayatını kaybeden 26 yaşındaki futbolcu Patrick Ekeng’in yakın bir arkadaşına söylediği son sözler tartışma yarattı. Ekeng’in kız kardeşi Monique Chantal, ağabeyinin arkadaşına oynayacak durumda olmadığını belirttiğini söyledi. Ekeng’in yakın arkadaşına “Bugün oynayacak durumda değilim. Kendimi çok yorgun hissediyorum” dediğini söyleyen Chantal, yaşananların bir kabus olduğunu söyledi. Abisinin sanki başına gelecekleri bildiğini sözlerine ekleyen Chantal, “Ailesini geride bırakarak hayatını kaybettiğine hala inanamıyorum. Bu çok acı verici…” dedi.

 

Annesi isyan etti

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kamerunlu futbolcunun annesi Celine Chemi ise oğlunun trajik ölümü ile ilgili konuşmak istemediğini söylerken “Ne söyleyebilirim ki… Tek söyleyebileceğin eğer bu futbol ve profesyonel futbolcuların yaşam şekliyse bunu sert bir şekilde kınıyorum” şeklinde konuştu.

Ekeng ile ilgili ortaya çıkan bu gerçeğin ardından, maç esnasında stadyumda ambulansın bulunmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Romanya Futbol Federasyonu hakkındaki soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

Romanya Futbolcular Birliği’nden bir yetkili konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Romanya’da futbolcu sağlığına önem verilmiyor. Bu konuda çok endişeliyiz. Romanya Futbol Federasyonu’na hem resmi hem de hazırlık maçlarında stadyumlara ambulans koyulmasını talep etmiştik. Bunun maliyeti sadece 400 Euro… Bir insanın canından daha mı değerli? Ekeng’in ölümü tüm dünyayı şoke etti. Şimdi de maçtan önce oynayacak durumda olmadığını söylediği ortaya çıktı. Futbolcular Romanya’da insani çalışma koşullarına sahip değiller.”

ETİKETLER

sahadinamo bükreşPatrick EkengRomanya birinci 1 Futbol Ligihaberkalp krizi

İlgili Haberler

Dinamo Bükreş'li futbolcu sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng 26 yaşındaydı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24