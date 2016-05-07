Dinamo Bükreş'li futbolcu sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Romanya'da Dinamo Bükreş forması giyen 26 yaşındaki Patrick Ekeng, Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul Constanta maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Mücadelenin 63. dakikasında orta saha bir anda yere yığılan 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcuya anında müdahale edildi. Ancak tüm çabalara rağmen Kamerunlu yıldızın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ekeng'in kalp krizi geçirdikten 2 dakika 47 saniye içerisinde ambulansa konulduğu belirtilirken araçta özel ekipman olmadığı ifade edildi.

2000 yılında da olmuştu

Dinamo Bükreş, 2000 yılında kaptanı Catalin Hildan'ı da maç esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.