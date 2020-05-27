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Spor

Sahada hakeme yaklaşan yandı!

Maç sırasında hakeme itirazlarda 2 metrelik sosyal mesafe kuralı işleyecek

27 Mayıs 2020 16:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde güncellemeye gitti. Hakeme 2 metreden fazla yaklaşılmayacak.

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