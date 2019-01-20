Sahabiye - Develi Belediyespor: 0-3

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Gürbüz
SAHABİYE: Erdoğan Berke Erci, Mahmut Esat Güneş, M. Emre Şimşek, Mustafa Atakan Ayan, Mert Çıklacivlek, Ömer Faruk Korkmaz (Ali Fırat, Kadir Erdoğan, Şaban Talha Ertaş, Süleyman Yılmaz, Furkan Büyükcingi, Halit Ustaoğlu, Yasin Yaşar İnci, Hasan Çetinkaya)
DEVELİ BELEDİYESPOR: Mahsun Akkur, Selçuk Bulut, Muammer Karaman, Hasan Gürpınar, Sami Soysal, Ahmet Burak Orak (Bayram Taş, Taygun Narin, Ömer Özkan, Mustafa Alp Şener, Mehmet Susam, Hüseyin Akman)
SETLER: 17- 25, 22-25, 15-25
SÜRE: 64 dakika (18, 26, 20)
Türkiye Erkekler 2’nci Voleybol Ligi 3’üncü Grup\'ta oynanan Kayseri derbisinde Sahabiye ile karşılaşan Develi Belediyespor, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
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