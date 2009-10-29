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Yaşam

Saha içine tükürmeyin!

İngiltere Sağlık Koruma Kurumu (HPA), futbolculara saha içine tükürme alışkanlıklarından vazgeçmeleri uyarısı yaptı.

29 Ekim 2009 02:00

Yepyeni bir domuz gribi uyarısı! İngiliz Premiere Lig klüpleri Blackburn Rovers ve Bolton’daki bazı oyuncularda domuz gribi görülmesinin ardından, İngiltere Sağlık Koruma Kurumu (HPA), futbolculara saha içine tükürme alışkanlıklarından vazgeçmeleri uyarısı yaptı.

Kurum, futbolcuların sahaya tükürmelerini ‘iğrenç’ olarak tanımlarken, bu alışkanlığın hastalığın diğer oyunculara geçmesine sebep olabileceğine dikkat çekti.

‘Enfeksiyon geçme riskini artırıyorlar’

HPA sözcüsü, “Tükürmek her zaman iğrençtir. Hijyenik değil ve sağlıksız, özellikle de başka insanlara yakınken yaparsanız. Futbolcular da tıpkı geri kalanımız gibi etraflarına tükürmemelidir. Ve tabii futbol sahasına da... Başka insanların yanında tükürürlerse insanlara enfeksiyon geçme riskini artırırlar. Bu hareketten vazgeçilmesi için kulüpler de devrede olmalı” dedi. Bolton yöneticisi Gary Megson, salı günü bazı oyuncularda domuz gribi görüldüğünü açıklamıştı. Bir gün önce de  Blackburn patronu Sam Allardyce, virüsün kulübe bulaştığını söylemişti.

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