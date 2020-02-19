SAHA Derneği’nden sanatçılar için yeni bir mekân

Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını artırmayı amaçlayan SAHA Derneği, İstanbul’da

sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkânı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açtı.

Davet ettiği sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekânı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlayan Saha Derneği, sanatçılar için SAHA Studio adında yeni bir mekan hizmete açtığını duyurdu.

SAHA Studio’nun sanatçıların etkileşim ve üretkenliğini tetikleyen bir ortam olması amacıyla açıldığını belirten SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, "SAHA Studio’da davet ettiğimiz her sanatçı, sunduğumuz bilgi, birikim, ekip, mekân ve imkândan yararlanırken kendi deneyimlerini de programa kattı. SAHA Studio’nun ilk döneminde asıl kazanımın ortaya çıkan eser ve projeler kadar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada ile geliştirdiğimiz birbirinden öğrenme kültürü olduğuna

inanıyorum” dedi.

Derneğin misyonu hakkında bilgiler veren SAHA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun

Eczacıbaşı ise sanatçılarımızın kâr amacı gütmeyen müze ve kurumlardaki yayın ve üretimlerine destek verdiklerini belirtti. Eczacıbaşı, "2013 yılından bu yana kurduğumuz yurtdışı

işbirlikleriyle, misafir sanatçı programlarına Türkiye’den düzenli katılım sağlıyoruz. Yeni

projemiz SAHA Studio ile mevcut ekosistemin ihtiyaçlarına cevap verip sanat

profesyonellerinin küresel ağlarla bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.