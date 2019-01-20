Şah Fırat Harekatı'nda yaşamını yitiren astsubay, terör şehidi sayıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- SURİYE topraklarında yapılan Şah Fırat Harekatı\'nda zırhlı personel taşıyıcının kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitiren, SGK tarafından görev şehidi kabul edilen Astsubay Başçavuş Halit Avcı\'nın (34) eşi Şöhret Demirsoy Avcı\'nın karara itiraz edip, açtığı dava sonuçlandı. Davaya bakan İdare Mahkemesi, yapılan görevin terörle mücadeleden bağımsız düşünülemeyeceğine belirterek fotoğraf çekmekle görevli olan Astsubay Başçavuş Halit Avcı\'yı terör şehidi saydı. Geçmişte Avcı ile silah arkadaşlığı yapan, sonrasında avukat olan ailenin avukatı Mehmet Erkan Akkuş, kararın aileyi sevindirdiğini söyledi.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve orada bulunan askerler, o zaman bölgeye hakim olan terör örgütü DEAŞ tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Şubat 2015\'te başlattığı Şah Fırat Harekatı ile türbe, yeni yerine nakledildi, askerler de bu bölgeden çekildi.

Şah Fırat Harekatı\'nın tek şehidi ise operasyonun görüntülerini çekmek üzere bölgeye gönderilen Genelkurmay Foto Film Merkez Komutanlığı\'nda görevli Astsubay Başçavuş Halit Avcı oldu. Avcı, üzerinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcının kapağının başına çarpmasıyla şehit oldu. Devlet töreniyle toprağa verilen Halit Avcı\'nın, görev şehidi olduğuna karar veren SGK, Trabzon\'un Maçka ilçesinde yaşayan eşi Şöhret Demirsoy Avcı ve oğluna bu kapsamda haklarını verdi. Ancak eşi, Astsubay Başçavuş Avcı\'nın görev değil terör şehidi olduğunun kabul edilmesini isteyip, dava açtı.

\'TERÖRLE MÜCADELEDEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ\'

Davaya bakan Ankara 13\'üncü İdare Mahkemesi\'nden, şehit askerin ailesini sevindiren karar çıktı. Mahkeme, Astsubay Başçavuş Halit Avcı\'yı, terör şehidi saydı. Kararın gerekçesinde ise \"Astsubay Başçavuş Halit Avcı, Genelkurmay Genel Sekreterliği Foto Film Merkez Komutanlığı\'nda görev yaptığı sırada Suriye sınırlarında gerçekleştirilen sınır ötesi askeri operasyonda görsel medya kaydı yapmak amacıyla görevli olup, Zelçik Arappınarı- Süleymanşah Saygı Karakolu yolu üzerinde zırhlı personel taşıyıcı aracının açık olan üst kapağından kamera kaydı yapmak için ayağa kalkmak üzere iken aracın kapağının başına çarpması sonucu vefat ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının eşinin vefat olayının, o bölgede bulunma nedeni olan terörle mücadeleden bağımsız düşünülemeyeceği ve 3713 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen karar konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemektedir\" denildi.

DAVANIN AVUKATI, ESKİ SİLAH ARKADAŞI

Bu karar sonrasında ise şehit askerin eşi ve çocuğuna, yeni hakları verildi. Geçmişte şehit Astsubay Avcı ile silah arkadaşlığı yapan, sonrasında istifa edip avukat olan ailenin avukatı Mehmet Erkan Akkuş, kararın aileyi sevindirdiğini söyledi.

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