Şah Deniz 2, Türkiye'ye ilk doğal gaz teslimatına başladı

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - BP, Azerbaycan\'ın devlete air petrol şirketi SOCAR, TPAO, Petronas, Lukoil, Nico ve SGC\'nin oluşturduğu Şah Deniz 2 konsorsiyumu, Şah Deniz 2 geliştieme tesisinden Türkiye\'ye ticari doğal gaz teslimatının başladığını açıkladı.

Açıklamada Şah Deniz 2 projesinin program ve bütçe dahilinde güvenli teslimata 30 Haziran 2018\'de planlandığı gibi yapıldığı belirtildi.

SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev \"TANAP aracılığı ile ilk ticari doğal gazın teslimatı Güney Doğal Gaz Korridoru\'nun realizasyonunda önemli bir köşe taşını işaret ediyor. Bu mega ölçekli projenin kompleks olmasına rağmen koordine ve Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye\'de

segmentleri başlamasını yönettik\" dedi