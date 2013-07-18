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Kültür-Sanat

Sagopa Kajmer internetten sipariş ettiği tohumlar yüzünden gözaltına alındı

Özyavuz'un sipariş ettiği bitki tohumlarının, uyuşturucu yapımında kullandığı öne sürülüyor

18 Temmuz 2013 11:30

"Sagopa Kajmer" adıyla bilinen rap sanatçısı Yunus Özyavuz, yurtdışından sipariş ettiği bitki tohumlarının 'şüpheli' görülmesi üzerine gözaltına alındı.

"Sagopa Kajmer" adıyla bilinen rap sanatçısı Yunus Özyavuz, bir soruşturma kapsamında İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sirkeci'deki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde tutulan Özyavuz, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Özyavuz, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda, "Gümrük, ithali yasak eşya getirdiğim için beni şu an misafir ediyor. Birlikte iftar yapıyoruz. Birçok et yiyen çiçek, birçok biber türü tropikal bitki tohumu netten sipariş ettim, başıma bela oldu. Gümrük yasasını okumadan sipariş etmeyin" ifadelerini kullandı.

Özyavuz'un sipariş ettiği bitki tohumlarının, uyuşturucu yapımında kullandığı öne sürülüyor.

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