Sağnak yağış Edirne'yi vurdu

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne’de, akşam saat 21.00 sıralarında başlayan yağmur, yaklaşık iki saat zonra etkisini arttırınca hayat felç oldu. Yağmur nedeniyle rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü, birçok araç yollarda kaldı.Şükrüpaşa Mahallesi İbrahim Ay Caddesi'nde yaklaşık 40 santimetreyi bulan suyun içinde otomobili arızalanan 4 kişilik bir aile, yaklaşık yarım saat yardım bekledi. Mahsur kalan aile için çevredekiler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye gecikince suyun yüksekliğinden korkup dışarı çıkamayan 4 kişilik aileyi kurtarmak için olay yerinde toplanan vatandaşlar devreye girdi. Mahsur kalan ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonet ile çekilerek kurtarıldı.

Yağmur yağışının ardından ise kent merkezindeki İbrahim Ay, İlhami Ertem, Zübeyde Hanım caddeleri ve Atatürk Bulvarı’ndaki yaklaşık 150 ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı. Baskından etkilenen evlerdekiler, çevreden yetişenler tarafından çıkartılırken, itfaiye ekipleri de vidanjörler yardımıyla biriken suları dışarıya atmaya çalıştı. Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki 11 daireden oluşan Bulut Apartmanı’nın giriş katında biriken yaklaşık 1 metrelik su nedeniyle, apartmandaki 40 kişi dün akşam saatinden bu yana evlerinde mahsur kaldı. Özel bir dershanede yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Muharrem Altay, aynı dershanede öğretmen olarak çalışan eşi Adalet Altay ve oğlunu sırtına alarak suyun içinden geçirdi ve dışarıya çıkardı. Kentin merkezinde mahsur kaldıklarını ve bu yaşananların ilk kez olmadığını söyleyen Muharrem Altay, “Bu tür su baskınlarını yılda en az 5- 6 defa yaşıyoruz. Eşim öğretmenlik yaptığı dershaneye geç kalınca ben de sırtımda apartmandan çıkardım” dedi. Aynı apartmanın zemin katında oturan ve evi tamamen su basan Zeki Turhan ise, “Tüm eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Zararımın karşılanması için sorumluları mahkemeye vereceğim” diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA YOL KAPANDI

Tekirdağ’da da sabah saat 05.30 sıralarında başlayan kuvvetli yağmur yağışı şehir merkezi ve Malkara ilçesinde etkili oldu. Şehir merkezindeki Turgut Mahallesi Ördekli Dere ve Hürriyet Mahallesi Köprübaşı mevkilerinde yağmur suyunun birikmesi ve rögarların taşması nedeniyle caddeler göle döndü. Belediye ekipleri de su baskınlarına karşı tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Şehir merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren yağışın Malkara ilçesi ve köylerinde de baskınlara neden olduğu bildirildi. Yağmur yağışının ardından Tekirdağ- İpsala karayolu Mahramlı Mevkiinde biriken su nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Araçların geçişine tek yönlü olarak izin veriliyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, son 24 saat içinde kent merkezinde metrekareye 46.8 kilo yağış düştüğünü ve bugün de sağanak yağışın sürmesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul için meteorolojik uyarı



Bu hafta Türkiye'de yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da hafta ortasına kadar yağış beklenirken, yarın trafikte doğacak sıkışıklıklar için vatandaşlar uyarıldı.