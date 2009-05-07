Sağlıkta yeşil kartlı da katkı ödeyecek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve yeşil kartlılardan tedavide katılım payı alınmasının planlandığını açıkladı.



Milliyet’in haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK’lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın sunumunu yaptı. 37 kanun ve 4 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören tasarı, alt komisyona gönderildi.



Kamu personeli ve yeşil kartlıların tedavileri ile tıbbi malzeme kullanımlarından katılım payı alınmadığını hatırlatan Şimşek, yapılan düzenlemeyle, bu kapsamdaki kişilerden katılım payı alınmasının öngörüldüğünü, bu konuda Maliye Bakanlığı’na yetki verildiğini söyledi.

Ekonomide 2009 yılı hedeflerinde oluşan revize nedeniyle, net borçlanma limitinin artırılması gerektiğine işaret eden Bakan Şimşek, bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığı’nın net borçlanma limitinin 4 kat artırılması yönünde geçici düzenleme yapıldığını ifade etti.



23 milyon kişiyi ilgilendiriyor



- Tasarıdaki değişiklik sayıları 2.3 milyonu bulan memur, eşleri ve çocukları ile birlikte 7 milyon kişinin yanı sıra, 16 milyon yeşil kartlıyı da ilgilendiriyor. Katılım payı kapsamına girecek toplam kişi sayısının 23 milyonu aşacağı öngörülüyor.

- Şu anda SSK’lılar ve Bağ-Kur’lular için 3 lira, 4 lira, 6 lira ve 10 lira gibi, devlet hastanesi, eğitim hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastaneye gittiklerinde muayene parası uygulaması var.



Belediyeden genel bütçeye transfer!



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, belediyeler tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin geçici olarak genel bütçeye gelir kaydedileceğini, Hazine’nin borçlanma limitinin ise 4 kat artırılacağını söyledi. Tasarıda yer alan diğer düzenlemeler şöyle:



- İller Bankası’nın kazancının yüzde 55’i köylere hibe yoluyla dağıtılıyordu. Yeni düzenlemeyle hibeler proje bazında dağıtılacak.



- PTT, bankalarla anlaşarak, bankacılık hizmeti sunabilecek.



- Yeni göreve başlayan askeri personelin aylıklarındaki OYAK kesintisi tutarının artması neticesinde ortaya çıkan azalma önlenecek.



- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, aynı yerde bulunan okullar kampüs şeklinde yönetilecek. Kampus yönetiminin işlettiği yerler için gerekli hallerde, bakanlık ihale işlemlerinde yetkili olacak.



- Kamu personeli ve yeşil kartlıların genel sağlık sigortası sistemine geçişi hızlandırılacak. Bu kişilerin sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumu tarafından devralınması 1 Ocak 2010’a kadar tamamlanacak.



- Üniversitelerde kısmi süreli olarak çalıştırılan maddi durumu yetersiz öğrenciler işçi sayılmayacak ve aldıkları burslar kesilmeyecek.



- Muhtaç erbaş ve er aileleri devlet hastaneleriyle, birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında tedavi olacak

