'Sağlık'ta Yeni Yönelimler' Medicana International Ankara Hastanesi'nde konuşuldu

İSTANBUL, (DHA) MEDICANA International Ankara Hastanesi, sağlık sektörünün karar alıcıları ve özel hastane yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen \"Sağlıkta Yeni Yönelimler” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Özel hastanelerin, Bakanlık ve SGK ile mevzuat kaynaklı sorunlarının paylaşıldığı etkinlikte konuşan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında kısmi bir artış planladıklarını aktardı.

Sağlık sektörünün karar alıcıları ve özel hastane yöneticileri, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü Medicana Ankara Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde bir araya geldi. Medicana Ankara Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız\'ın moderasyonunda yapılan \"Sağlıkta Yeni Yönelimler\" isimli buluşmada özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı ile SGK yöneticileri ve şehir hastaneleri üstlenici firma yöneticileriyle mevzuat kaynaklı sorunlarını paylaşırken; şehir hastanelerinin başkentteki özel sağlık kurumlarına etkisinin ne olacağı konusunda da istişarelerde bulundu.

SUT FİYATLARINDA KISMI ARTIŞ PLANLANIYOR

Medicana International Ankara Hastanesi ev sahipliğinde ve Medtronic Şirketler Grubunun bir parçası olan IHS Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. sponsorluğuyla yapılan buluşmaya, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz katıldı. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız\'ın açılış konuşmasının ardından Dr. Mustafa Özderyol, önümüzdeki dönem Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında kısmi bir artış planladıklarını aktardı. Hastanelerin evrak teslimi, görüntü ve tahlil paylaşımında da kolaylık, hız ve kalite sağlayacak bir dijital çalışma içinde olduklarını belirten Özderyol, \"Artık evrak istemeyeceğiz, evrak teslimi için il müdürlüklerine gitmeye gerek olmayacak. Medula sistemi üzerinden aktarım konusunda bir çalışma başlattık\" sözleriyle bilgi teknolojileri konusundaki bu çalışmaların bir kısmının hemen önümüzdeki aylarda, bir bölümünün de yaz aylarında tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Buluşmaya Ankara\'daki özel hastanelerin üst yönetimleri büyük ilgi gösterirken, şehir hastaneleri yüklenici firma yetkilileri de ilgili oturumda deneyimlerini aktardı.

HEKİMİN HASTAYA DAHA FAZLA ODAKLANMASI SAĞLANIYOR

Etkinlikte Medicana Sağlık Grubu ile sağlık çözümlerinde işbirliği yaptığı IHS Türkiye ve Orta Asya Entegre Sağlık Çözümleri Başkanı Faruk Uzman da bir sunum yaptı. Kardiyoloji bölümüne yatırım yaparak, planlama, tedarik zinciri, malzeme ve stok yönetimi, hasta planlama ve takibi gibi klinik olmayan tüm operasyonları hastaneler adına kendilerinin gerçekleştirdiğini söyleyen Uzman, bu sayede sistemde hekimlerin hastalarına daha fazla odaklanmalarının sağlandığını vurguladı. Uzman, \"Ayni zamanda Medicana’nın hasta odaklı sağlık sistemini daha kaliteli ve uygun maliyetle sunabilmesi için çeşitli danışmanlık programları geliştirerek hasta memnuniyetini artırmak, yatış gün süresi ile tedaviye ulaşım sürelerini kısaltmaktan, randevu iptallerinin en aza indirgenmesine kadar birçok iyileştirme projesi gerçekleştiriyoruz. Ekonomik katma değer yaratarak, hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde olmasına katkı sağlıyor, böylelikle değer bazlı sağlık hizmeti yaratılmasına olanak tanımış oluyoruz\" dedi.

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