Yeni taslağa göre, aile hekiminden sevk almadan doğrudan hastaneye gidilmeyecek

Hükümetin hazırladığı yeni taslağa göre acil durumlar ve kronik hastalıklar hariç aile hekimlerinden sevk alınmadan doğrudan hastanelere gidilmemesi hedefleniyor. Hükümet, 2009 yılında kurulan aile hekimlikleriyle başlatmayı düşündüğü, ancak uygulamasını ertelediği “sevk zincirini” yeniden gündemine aldı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan taslakta, acil durumlar ve kronik hastalıklar hariç aile hekimlerinden sevk alınmadan doğrudan hastanelere gidilememesi, sağlık turizminin geliştirilmesi için bakanlık bünyesinde birim oluşturulması, çok başlılığa neden olduğu için eleştirilen halk sağlığı müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği sekreterliğinin sağlık müdürlüklerine bağlanması, sigara yasağı uygulamasının genişletilmesi hedefleniyor.

Acil durumlar hariç

Buna göre, aile hekiminden sevk almadan hastanelere gidilemeyecek, hastaneler de sevksiz hasta kabul etmeyecek. Acil durumlar ve kronik hastalıklar bu uygulamanın dışında tutulacak. Hastanın hangi basamaktaki hastaneye sevk edileceğine aile hekimi karar verecek. Hükümet, bu düzenlemeyle hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve sosyal güvenlik kurumunun yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

İlhan: Destekliyoruz ama sistem bu haliyle kaldırmaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan, sağlık alanının yap-boz tahtasına döndüğünü vurguladı. İyi bir planlama ve organizasyonla sevk zinciri uygulamasını desteklediklerini kaydeden İlhan, “Bilimsel olan budur. Sağlık sorunlarının yüzde 90’ı birinci basamak sağlık merkezlerinde çözülebilir” diye konuştu. Ancak Türkiye’de bir aile hekimi başına 4 bin hasta düştüğüne dikkat çeken İlhan, “Aile hekimlerinin bu haliyle sevk zinciri uygulaması yapılamaz. Bunun yapılabilmesi için planlamanın çok iyi yapılması ve aile hekimlerinin ona göre organize edilmesi gerekir” dedi. İlhan, sevk zinciri için aile hekimleri açısından sağlıklı bir planlama yapılamaması durumunda insanların özel sağlık kuruluşlarına yöneleceğine dikkat çekti.