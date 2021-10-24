Sağlıkta yeni dönem: Dijital denetim dönemi 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren sağlık tesislerine yapılacak olan denetimlerin planlanarak raporlanmasına yönelik geliştirilen “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi”, "Den-İz" ile "dijital denetim" dönemi başlatılacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, uygulama elektronik ortamda telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlarda da kullanılabilecek. Den-İz sistemi kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar, uygulanacak idari yaptırımlar ve bu yaptırımlara dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve hükümler, sitem üzerinden görülebilecek.