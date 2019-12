Sağlıkta 'TC Kimlik No' dönemi

Sağlık kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili işlemlerde personelden istenen nüfus cüzdanı örneği, ikamet senedinin yerine artık sadece TC Kimlik No istenecek.



Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri, Diyaliz Merkezleri, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu, Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları, İlkyardım, Kordon Kanı Bankacılığı, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri, Optisyenlik Müesseseleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri ve Özel Hastaneler yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



Yapılan değişiklik ile sağlık kuruluşlarında çalışan personele ilişkin işlemlerde artık TC Kimlik No yeterli olacak. Sağlık kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili işlemlerde personelden istenen nüfus cüzdanı örneği, ikamet senedi gibi belgelerin yerine sadece TC Kimlik No istenecek.