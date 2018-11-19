“Sağlıkta tasarruf olmaz” diyen bakanlığın bütçesinde 956 milyonluk tasarruf planı

“AKP hükümetinin ‘sağlıkta tasarruf olmaz’ düşüncesiyle hareket ettiğini” söyleyen Fahrettin Koca’nın başında bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinde 956 milyon liralık tasarruf planı yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılı için “Mal, hizmet ve sermaye giderlerinden tasarruf” başlığıyla rapor oluşturdu. “Kuruma özel mal, hizmet ve sermaye giderleri” ile “Ortak mal, hizmet ve sermaye giderleri”nden yapılacak tasarruf planları tek tek sıralandı. Toplamda net olarak 956 milyon 966 bin 588 lira tasarruf yapılacağı bilgisi yer aldı.

Kuruma özel mal, hizmet ve sermaye giderleri kapsamında yapılacak tasarruflar içinde, “Tıbbi malzeme tüketiminde yerindelik sağlanması, ilaç harcamalarının kontrol altına alınması, etkin labaratuvar kullanımı, tıbbi cihaz tedarik ve planlamalarında israfın engellenmesi, tıbbi cihazların bakım ve onarımlarında etkinlik artırma, görüntüleme hizmetlerinde gereksiz istemin azaltılması, sağlık hizmet alımlarının kontrol altında tutulması, tıbbi atık yönetiminin etkinleşmesi, biyokimyasal gaz kontrolünün sağlanması” yer aldı. “Kontrol altına alma” ve “israfı engelleme” başlıklarının ayrıntılarına raporda yer verilmedi.

Ortak mal, hizmet ve sermaye giderleri kapsamında yapılacak tasarruflar arasında ise “Yemek hizmetlerinde kontrol mekanizması güçlendirilmesi, enerji tasarrufu için farkındalık çalışması, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi giderleri değerlendirilmesi, araç kullanımı ve yakıt tüketimindeki israfın engellenmesi, kira harcamalarının kontrol altına alınması, temizlik harcamalarındaki israfın engellenmesi, teknik servis hizmetlerinin tasarruf odaklı sunulması, haberleşmede israf yapılmaması, su sarfiyatının azaltılması, bilgisayar ve donanımlarının ekonomik ömürlerince etkili şekilde kullanılması, hastane içi yönlendirme hizmetlerinin zaman israfını ve kuyrukları önleyecek şekilde yapılandırılması” yer aldı.

Tasarruf ile ilgili ayrıntıları yer almayan farkındalık çalışması yapılacağı ve farkındalık çalışmasıyla oluşacak etki sonucu 52 milyon 551 bin 344 lira gibi net bir rakamın tasarruf kalemine yazılması dikkati çekti.