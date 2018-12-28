Sağlıkta şiddete 'ağırlaştırılmış ceza' talebi

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri Sempozyumu’ sona erdi. Sempozyumun sonuç bildirgesinde “Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet suçlarında ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ koşulu uygulanmalı 5 yıl süreli uygulanmalı ve benzer suç oluştuğunda ağırlaştırılmış ceza infazı uygulanmalıdır” denildi.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi ve Hukukçu Hekimler Derneği ile birlikte düzenlediği Sağlık Çalışanlarına Şiddete Çözüm Önerileri Sempozyumu’nu sona erdi. Sempozyum, birçok akademisyen, tıp öğrencileri, sağlık hukukçuları, sağlık yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra şiddet mağdurları ve hasta yakınlarının da yer aldığı geniş bir katılımla düzenlendi.

Sonuç bildirgesinde, son yasa değişikliği ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete uygulanan cezaların artırılmasının olumlu yönde atılmış bir adım olduğu vurgulandı ancak caydırıcılığın arttırılması için maddenin revize edilmesi gerektiği belirtildi.

Sempozyumun ev sahiplerinden Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, yasa değişikliği ile şiddete uğrayan sağlık çalışanının şikâyetine gerek kalmadan dava açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Saldırının tekrarı durumunda ilk cezanın ağırlaştırılmış biçimde çekilmesi gerekir” dedi. Üniversite olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete özel bir önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Fışgın, ilerleyen dönemde bu konuda bir sempozyum daha gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

“İLETİŞİM VE EMPATİ EĞİTİMİ GEREKLİ”

Sempozyum katılımcıları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artış gösterdiğine dikkat çekerek halkın bu konuda eğitilmesini de talep etti. Sempozyumun sonuç bildirgesinde ise şu görüşlere yer verildi:

“Şiddet ile mücadele aile içinde çocukluk çağında eğitim ile başlar. Bu konu, okul eğitimleri, meslek eğitimleri, mezuniyet sonrası eğitim, akran eğitimi ve hizmet içi eğitimlerde yer almalıdır. Sağlık alanında şiddet suçlarının, sadece ilaç bağımlısı ya da ağır psikolojik bozukluğu olan insanlar tarafından değil sıradan insanlar tarafından da gerçekleştirilebildiği akıldan çıkarılmamalıdır. Sağlık hizmeti veren tüm paydaşların meslek eğitimlerine ‘İletişim’ ve ‘Empati’ eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak yerleştirilmelidir. Şiddet medya tarafından film, dizi, haber gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar oyunlarında da abartılı olarak yer almaktadır. Öyküleştirilmiş şiddet yazılı ve görsel medyada okunma ve seyredilme oranlarını arttırabilmektedir. Bu nedenler ile medyanın tüm organlarında şiddet kavramının çıkarılması ya da en azından azaltılmasını öneriyoruz. Son olarak sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet suçlarında ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ koşulu uygulanmalı 5 yıl süreli uygulanmalı ve benzer suç oluştuğunda ağırlaştırılmış ceza infazı uygulanmalıdır.”