Sağlıkta şiddet devam ediyor: Zonguldak'ta bir doktor hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan göz hastalıkları doktoru Araştırma Görevlisi Samet Turhan, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Kolundan yaralanan ve gözlüğü kırılan doktor acil servise kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrası doktor; kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Tedavi altına alınan Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, olayla ilgili "Dün ne yazık ki hastanemizde meydana gelen göz hastalıkları doktoru Samet Turhan’a yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Covid-19 sürecinde bizim sağlık personelimiz bu dönemde en fazla etkilenen, canla başla çalışan, özveriyle çalışan personelimiz hiçbir dönemde istemeyiz ama bu dönemde böyle bir menfur saldırının olması hiç kabul edilebilecek bir durum değil. Başka dönemlerde de kabul edemeyiz ama bu dönemlerde özellikle hassasız. İnsanlara yönelik hizmetlerini, personelimiz, doktorlarımız yerine getirirken böylesine şiddete maruz kalması kabul edilebilir durum değil. Konunun takipçisi olacağız. İnşallah bu tip olaylarla bir daha karşılaşmayız. Bu tip üzücü olaylar ne yazık ki zaman zaman oluyor. Ama her türlü gerekeni yapacağız." açıklamasını yaptı.