Sağlıkta şiddet bitmiyor; doktorlar greve gidiyor

İstanbul Medicana Hastanesi’nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından hekimler, sendikalar ve STK’ların katılımıyla İstanbul’da "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" yapılacak. Ayrıca İstanbul’da aile hekimleri de görev bırakacak.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)tarafından yapılan yazılı açıklamada, Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın 2 Ekim 2018’de çalıştığı hastanede, hastası tarafından silahla vurularak öldürülmesi üzerine dikkatlerin bir kez daha sağlıkta şiddet yasasına çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, “Görevi başında, 'Sağlık Terörü'ne kurban verdiğimiz Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın acısını, biz tüm sağlık camiasını kardeş benimsemeye ant içmiş hekimler olarak çok derinden yaşamaktayız. Her geçen gün artan usulsüz istekler, sağlık çalışanına karşı yapılan kışkırtmalar, iş yükü fazlalığı ve en önemlisi etkin, caydırıcı bir "Sağlıkta Şiddet" yasasının olmaması, son zamanlarda şiddet olaylarını artmasına ve artık terör boyutuna gelmesine sebep olmuştur. Maalesef bu durum sadece kınanarak, ardından sessiz kalınıp görmezden gelinerek geçiştiriliyor ve biz sağlıkçıların her geçen gün acı bir haberle yüreği yanıyor” ifadesi yer aldı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak artık bu duruma sessiz kalınmasını istemediklerini belirten ve “Can güvenliği ve huzurlu ortamda çalışma haķkımızı alabilmek için sessiz kalmayacağımızı, yetkilileri harekete geçirmek için önce kendimizin harekete geçeceğini bildiriyoruz” diyen İSTAHED Yönetim Kurulu üyeleri duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“5 Ekim 2018 Cuma günü iş bırakıyor ve çalışmıyoruz. Bu menfur olayı kınamak, yetkililerden soruna ciddi bir çözüm ve acilen etkin bir "Sağlıkta Şiddet" yasasının Meclis’ten geçirmelerini istemek üzere, 5 Ekim Cuma günü saat 09:30’da, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) toplanıp, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" organize ediyoruz.”