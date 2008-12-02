Sağlıkta istismar akıllı kartla önlenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Fatih Acar, sağlık alanındaki istismarları önlemek için "Akıllı Kart" uygulamasına geçileceğini söyledi.



Acar, Topkapı Eresin Oteli'nde sosyal güvenlik reformunu tanıtmak amacıyla düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Sosyal güvenlik reformunun Türkiye'nin uzun süredir beklediği bir reform olduğunu dile getiren Acar, Türkiye'deki genç nüfusa rağmen aktif-pasif oranının çok düşük olduğunu belirtti.



Acar, OECD kriterlerine göre dört çalışana bir emekli olması gerekirken, erken emeklilik ve kayıt dışı istihdam nedeniyle iki çalışana bir emekli oranının dahi tutturulamadığını ifade etti.



Kanuna göre 2000 yılından sonra ilk defa işe giren kadın sigortalıların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olacağını anlatan Acar, 2036'ya kadar emeklilik yaşında bir değişiklik olmayacağını, bu tarihten sonra emekli olacaklarda ise kademeli bir artış ile erkeklerde 2046, kadınlarda ise 2048 yılında 65 yaşın uygulanacağını kaydetti.



Akıllı kart uygulaması



Acar, genel sağlık sigortası düzenlemeleri ile ülkedeki tüm vatandaşların sağlık güvencesine kavuşturulduğunu belirterek, 18 yaşından küçüklerin de otomatik olarak güvence altına alındığını anımsattı.



Genel Sağlık Sigortası primini ödeme gücü olmayan vatandaşların primlerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Acar, amaçlarının etkin ve verimli çalışan bir sosyal güvenlik kurumu oluşturmak olduğunu belirtti.



Acar, "Sağlık alanındaki istismarı önlemek için Akıllı Kart uygulamasına geçeceğiz. TÜBİTAK ile çalışmalara başladık. Aralık ayında Bolu'da pilot uygulamaya başlayacağız. Bolu'da 76 kart erişim cihazı kurduk" dedi.

