Sağlıkta hasta katılım payı artırıldı

Hasta katılım payı, 1 Ekim'den itibaren resmi sağlık kurumlarında 2 ile 8 lira arasında, özel hastanelerde ise 15 lira olacak.

Sağlık harcamalarında 2010 yılında 3 milyar lira tasarruf hedefleyen hükümet, uzun süredir tartışılan önlemleri hayata geçiriyor.

Bakanlar Kurulu, hem ilaç giderlerini azaltacak hem de tedavi giderlerinde hasta payını artıracak önlemleri uygulamaya sokuyor.

1 Ekim'den geçerli olacak yeni tedavi tebliği ile memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sigortalılar ve yeşil kartlıların hastanelerdeki tedavi ücretine katılım payı artıyor.

Sağlık ocaklarında da ücret alınacak

Yeni düzenleme, daha önce ücret alınmayan sağlık ocakları ve aile hekimliği muayenelerinden 2 lira katkı payı öngörüyor. halen 2 lira olan ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki katkı payı ise 8 liraya çıkıyor. Özel hastanalerdeki iki liralık katkı payı ise 15 liraya yükseliyor.

Özele talep azalacak

Artışa yönelik ilk yorumlar, özellikle düşük gelirli sigortalı grubunun özel hastanelere gitmesinin azalacağı yönünde. Tedavi için sağlık ocaklarına yığılma olacağı da belirtiliyor.

Hükümetin sağlıktaki ikinci tasarruf adımı ise ilaçta oldu. Hem orjinal hem de eşdeğer ilaçta karşılama oranları yeniden belirlendi. Şirketlerden alınan ilaç fiyatları da değiştirildi.