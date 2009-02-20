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Sağlıkta ‘Ergenekon’ incelemesi

Sağlık Bakanlığı, emekli tuğgeneral Ersöz’ü, GATA'ya sevk eden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili inceleme başlattı

20 Şubat 2009 02:00

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında tu tuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) sevk eden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili olarak inceleme başlattı

Bakanlık, Ergenekon soruşturmasında tutuklanan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in, Susurluk davasından aldığı cezanın cumhurbaşkanı taraından affedilmesine dayanak oluşturan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin raporlarının incelenmesi için de müfettiş görevlendirdi.
Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, bu konuda başka inceleme bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, başka soruşturma bulunmadığının belirtilmesiyle Ergenekon’dan tutuklanan emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un GATA’ya sevkleri ile ilgili inceleme başlatıldığı iddiaları yalanlanmış oldu.


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