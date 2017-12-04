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Dünya

Sağlıkta 69 milyar dolarlık dev birleşme

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – ABD menşeli dev eczane zinciri CVS ülkenin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden biri olan Aetna’yı 69 milyar dolara – borçlar dahil 77 milyar dolar – satın alacağını duyurdu

04 Aralık 2017 13:17

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – ABD menşeli dev eczane zinciri CVS ülkenin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden biri olan Aetna’yı 69 milyar dolara – borçlar dahil 77 milyar dolar – satın alacağını duyurdu.
Pazar günü iki şirket tarafından yapılan açıklamada eczane zinciri CVS’in ABD’deki en büyük üçüncü sigorta şirketi olan Aetna’yı 69 milay dolarlık bir anlaşmayla satın alacağı duyuruldu.

Birleşme gerçekleşirse ABD için 2017’nin en büyük şirket birleşmesi ve tarihte sağlık sigortası sektöründe gerçekleşen en büyük birleşme olarak kayıtlara geçecek. Şimdiye kadar sağlık sigortası alanında yapılan en büyük birleşme 2012 yılında Express Scripts’in Medco’yu 29 milyar dolara satın almasıydı.  
Dev anlaşma online ticaret şirketi Amazon’un düşük fiyatlar, hızlı sevkiyat ve muazzam sadık kullanıcılarıyla ilaç sektörüne de giriş yapacağına dair haberlerin ardından geldi. (Fotoğraflı)

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