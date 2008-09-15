Sağlıksız ekmekler mikrop yuvası

Ekmeğin üretiminden tüketimine kadar olan zincirde hijyen kurallarına uyulmamasının, başta boğaz enfeksiyonları olmak üzere, tifo ve dizanteri gibi çok sayıda hastalığa yol açabileceği bildirildi.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferdi Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük kişi başı tüketimin 500 grama ulaştığı ekmeğin üretimi sırasında hijyen kurallarına yeterince özen gösterilmediğini söyledi.



Ekmek yapımında kullanılan suyun temiz olması, unun iyi elenmesi ve yoğurma kazanlarının temizliğinin hijyen konusunda çok önemli faktörler olduğunu belirten Doç. Dr. Tanır, "Yüksek teknoloji kullanmak ekmeği sağlıklı yapmaz. Önemli olan, üretim aşamasından, satışına ve tüketime kadar olan süreçte hijyenin korunması" dedi.



Sıcak geçen günler nedeniyle çoğu fırın çalışanının maske, eldiven ve başlık gibi giysileri kullanmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Tanır, şöyle konuştu:



"Yapılan tüm denetimlere rağmen bazı fırınlar kurallara uymamakta ısrar ediyor. Oysa ekmek, hamur karıcısından tutun, pişiricisine kadar, el değmeden hazırlanmalı. Bazı fırınlarda halk sağlığı hiçe sayılarak paslı tavalar, kazanlar kullanılıyor. Sıcak hava nedeniyle de bazı çalışanlar hiç giysi kullanmıyor. Ekmekte hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde, tıpkı suda olduğu gibi bulaşıcı hastalıklara neden olan bakteriler kolay ürer. Bu da gıda zehirlenmelerinin yanı

sıra cilt ve boğaz enfeksiyonları, tifo, dizanteri, amip, ishal gibi hastalıklara neden olabilir."



Ekmeğin pişirilmesi kadar, tüketiciye sunulmasında da hijyen kurallarının önemine değinen Doç. Dr. Tanır, ekmeklerin pişirildikten sonra bekletme yerleri ile konulan sepetlerin temiz olması gerektiğini bildirdi.



