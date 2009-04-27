Sağlıksız diyetlere dikkat

Uzmanlar, yaz mevsiminin yaklaştığı dönemde zayıflamaya çalışanların uyguladığı diyetlerin kötü sonuçlar ortaya çıkartabileceği konusunda uyarılarda bulundu.



Bartın'da, Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personele, Diyetisyen Aslı Erkaya tarafından obezite hakkında bilgiler verildi. Erkaya, obezitenin insan sağılığını tehlikeye düşürdüğünü belirtti.



Bartın Sağlık Müdürlüğü çalışanları obezite ve zayıflama diyetleri konularında bilgilendirdi. Diyetisyen Aslı Erkaya, Sağlık Müdürlüğü'ndeki 37 sağlık çalışanına bilgiler verdi. Diyetisyen Erkaya, "Obezite ülkemizde ve tüm dünyada hızla yaygınlaşan ve yol açtığı sağlık sorunlarıyla toplum sağlığı açısından büyük tehlike arz eden bir hastalıktır. Yaz dönemi yaklaştıkça kişilerin zayıflama eğilimlerinin artması sebebiyle hatalı diyet uygulamalarından kaçınması gerekmektedir. Diyet yapmak isteyenlerin ön yargılarını kırmak gerekir" dedi.



Diyetisyen Aslı Erkaya, internet sayfalarından indirilen ya da gazete kupürlerinden kesilen diyetlerin, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile para ve zaman kaybına yol açan zayıflama alet ve kremleri hakkında da bilgi verdi.

