T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlıksız diyetlere dikkat

Yaz mevsiminin yaklaştığı dönemde, zayıflayayım derken sağlığınızdan olmayın.

27 Nisan 2009 03:00

Uzmanlar, yaz mevsiminin yaklaştığı dönemde zayıflamaya çalışanların uyguladığı diyetlerin kötü sonuçlar ortaya çıkartabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bartın'da, Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personele, Diyetisyen Aslı Erkaya tarafından obezite hakkında bilgiler verildi. Erkaya, obezitenin insan sağılığını tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

Bartın Sağlık Müdürlüğü çalışanları obezite ve zayıflama diyetleri konularında bilgilendirdi. Diyetisyen Aslı Erkaya, Sağlık Müdürlüğü'ndeki 37 sağlık çalışanına bilgiler verdi. Diyetisyen Erkaya, "Obezite ülkemizde ve tüm dünyada hızla yaygınlaşan ve yol açtığı sağlık sorunlarıyla toplum sağlığı açısından büyük tehlike arz eden bir hastalıktır. Yaz dönemi yaklaştıkça kişilerin zayıflama eğilimlerinin artması sebebiyle hatalı diyet uygulamalarından kaçınması gerekmektedir. Diyet yapmak isteyenlerin ön yargılarını kırmak gerekir" dedi.

Diyetisyen Aslı Erkaya, internet sayfalarından indirilen ya da gazete kupürlerinden kesilen diyetlerin, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile para ve zaman kaybına yol açan zayıflama alet ve kremleri hakkında da bilgi verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24