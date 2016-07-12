Sağlıklı yiyecek bulma uygulaması geliştirildi

Coca-Cola'nın alt markası Del Valle, CUBOCC ajansıyla bir araya gelerek sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyen insanları sebze-meyve yetiştiricileriyle buluşturan Farmsquare uygulamasını geliştirdi.

bigumigu.com'dan Gülşen Erkılıç'ın haberine göre, Brezilya’da hayata geçen proje kapsamında, dengesiz beslenmeyi önlemek ve ihtiyaç duyulandan fazla ürün tüketimini durdurmak amacıyla basit bir uygulama arayüzü geliştirildi. Arayüzdeki yönlendirmeleri takip ederek kayıt olan bireyler, konum bazlı mobil uygulama ile en yakınlarındaki ihtiyaç duydukları ürünleri arıyor ve istedikleri ürünleri yetiştiricilerden temin edebiliyor. Yetiştiriciler, organik çiftlik üreticileri ya da hobi olarak evlerinin balkonlarında, pencere önlerinde sebze meyve yetiştiren kişilerden oluşuyor.