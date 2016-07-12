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Bilim / Teknoloji

Sağlıklı yiyecek bulma uygulaması geliştirildi

Coca-Cola markası Del Valle, sağlıklı ve doğal sebze-meyvelere ulaşmayı kolaylaştıran bir uygulama geliştirdi

12 Temmuz 2016 00:02

Coca-Cola'nın alt markası Del Valle, CUBOCC ajansıyla bir araya gelerek sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyen insanları sebze-meyve yetiştiricileriyle buluşturan Farmsquare uygulamasını geliştirdi.

bigumigu.com'dan Gülşen Erkılıç'ın haberine göre, Brezilya’da hayata geçen proje kapsamında, dengesiz beslenmeyi önlemek ve ihtiyaç duyulandan fazla ürün tüketimini durdurmak amacıyla basit bir uygulama arayüzü geliştirildi. Arayüzdeki yönlendirmeleri takip ederek kayıt olan bireyler, konum bazlı mobil uygulama ile en yakınlarındaki ihtiyaç duydukları ürünleri arıyor ve istedikleri ürünleri yetiştiricilerden temin edebiliyor. Yetiştiriciler, organik çiftlik üreticileri ya da hobi olarak evlerinin balkonlarında, pencere önlerinde sebze meyve yetiştiren kişilerden oluşuyor.

 

 

 

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