Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri...

T24- Uzmanlara göre, 2010’u daha sağlıklı ve hastalıklardan uzak geçirmek isteyenler, alışveriş sepetinden tahıl ürünleri, yağlı balıklar, soya fasulyesi, kırmızı şarap ve yeşil çayı eksik etmemeli.



CNN’in haberine göre, uzmanlar, bu yıl zinde kalmak ve daha enerjik olmak için doğru beslenme alışkanlıklarına destek olarak "çok yararlı, düşük kalorili ve her markette kolayca bulunabilecek" bazı besinler tavsiye ediyor.



Uzmanların listesindeki "sağlıklı yaşam" için ilk gerekli besin tahıllar... Özellikle zayıflama diyetlerinin önemli parçalarından olan yulaf, arpa ve çavdar, hem kolesterol seviyesini azaltıyor, hem de daha sağlıklı bir vücuda kapı aralıyor. Diyabetler için de yararlı olan çavdarın bisküvisi ile buğdayla karışık ekmeği öneriliyor. Ancak düzenli olarak sadece çavdardan oluşan ekmek yenilmemesi gerekiyor.



Listenin diğer önemli yiyeceği soya fasulyesi... Kalbe iyi gelen ve kanser riskini azaltan soya, aynı zamanda çocukluk obezitesini önlemede etkin olduğundan çocukların beslenmesi için de ısrarla öneriliyor.



Sağlığı güçlendirici bir diğer besin olan somon balığı ve diğer yağlı balıklar ise haftada iki kez alışveriş sepetine girmeli. D vitamini kaynağı olan ve kalp problemlerini azaltan somon, beyin için de yararlı.



Listedeki bir diğer öneri kırmızı şarap... Uzmanların alkollü içki önermede temkinli olduğu, ancak "ölçülü" içilmesi durumunda şarabın kalbe giden kan damarlarına iyi geldiği ve kötü kolesterolü azalttığı belirtiliyor.



Bu yıl sağlıklı kalmak için tüm bunların yanında yeşil çay da içmek gerekiyor. Sakinleştirici etkisi yanında, göğüs kanseri dahil bazı kanser risklerini azalttığı düşünülen yeşil çayın etkinliği için günde 3 ile 6 bardak arasında içilmesi tavsiye ediliyor.