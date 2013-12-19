Sağlıklı yaşamın sırrı: Günde bir elma

Araştırmacılar 50 yaşın üzerindeki herkes günde bir elma yerse, her yıl kalp krizi ve felçten 8500 ölümün önlenebileceğini söylüyorlar. İnme Derneği'nden Dr. Peter Coleman "Bu çalışma, bol taze meyve ve sebzeden oluşan sağlıklı bir diyetin parçası olarak, günlük bir elmanın inme ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi araştırmacıları elmanın kardiyovasküler sağlık için statinler gibi ilaçlara benzer bir destek verdiğini söylediler.

Herhangi bir meyve de işe yarıyor ama insanları düzenli meyve yemeye ikna etmek zor olabilir. Yetişkinlerin üçte ikisiden fazlası tavsiye edilen miktar olan günde beş porsiyon meyve ve sebzeyi yemiyor. Her 10 kişiden 9'u en azından bir porsiyon yiyor aslında. Ancak Oxford Üniversitesi'ndeki İngiliz Kalp Vakfı Sağlık Teşviki Araştırma Grubu'ndan Dr. Adam Briggs daha fazla yemenin daha da yararlı olacağı kanısında.

Elma kalbe iyi geliyor

Her yaştan yetişkinlerin günde ekstra bir porsiyon meyve ya da sebze yemesi halinde, her yıl 11 bin vasküler ölümün önlenebileceği hesaplanıyor.

Araştırmacılar "günde bir elma" tavsiyesinin özellikle damar hastalıkları riski yüksek olan 50 yaş üzeri kişiler için önemli olduğunu söylüyorlar.

Her 10 kişiden en az yedisinin tavsiyeye uyması halinde, statin ilaçlar yılda 9400 ve günde bir elma yemek 8500 kişinin hayatını kurtarabilir.

İlaç yerine meyve

Bu çalışma yüz binlerce hasta üzerinde yapılmış tıbbi denemeler ve gözlemlere dayanıyor.

Dr Briggs şöyle diyor: "Bu diyette küçük değişikliklerin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor; hem ilaçlar hem de sağlıklı yaşam, kalp hastalığı ve inmenin önlenmesinde gerçek bir fark yaratabilir."

İnme Derneği'nden Dr Peter Coleman da dengeli beslenmenin herkese fayda sağlayacağını belirtiyor: "Bu çalışma, bol taze meyve ve sebzeden oluşan sağlıklı bir diyetin parçası olarak, günlük bir elmanın inme ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor."