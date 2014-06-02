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Sağlık

Sağlıklı yaşamanın sırrı reishi mantarı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yetiştirilen reishi mantarı, şeker hastalığından, strese, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

02 Haziran 2014 16:33

Reishi mantarı, Çinliler ve Japonlar tarafından uzun yıllardır şifalı bitki olarak bilinitor. Radikal’de yer alan habere göre, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde de yetiştirilen kırmızı reishi mantarı pek çok rahatsızlığın tedavisinde ilaç olarak kullanılıyor. 

 

Reishi mantarı hangi hastalıklara iyi gelir?

 

Bağışıklık sistemimize 

Sinir sistemimize, 

Boşaltım sistemimize, 

Dolaşım sistemimize, 

Kaslar ile kemiklerimize, Kanser hastalığına, 

Bronşit rahatsızlığına, 

Şeker hastalığına, 

Fiziksel görüntüye 

Beden ile ruh sağlığımıza, 

Strese 

Uyku düzenlemede ücre yenileyici olduğu için yaşlanmaya karşı çok faydalı bir bitkidir

 

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