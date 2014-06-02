Sağlıklı yaşamanın sırrı reishi mantarı

Reishi mantarı, Çinliler ve Japonlar tarafından uzun yıllardır şifalı bitki olarak bilinitor. Radikal’de yer alan habere göre, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde de yetiştirilen kırmızı reishi mantarı pek çok rahatsızlığın tedavisinde ilaç olarak kullanılıyor.

Reishi mantarı hangi hastalıklara iyi gelir?

Bağışıklık sistemimize

Sinir sistemimize,

Boşaltım sistemimize,

Dolaşım sistemimize,

Kaslar ile kemiklerimize, Kanser hastalığına,

Bronşit rahatsızlığına,

Şeker hastalığına,

Fiziksel görüntüye

Beden ile ruh sağlığımıza,

Strese

Uyku düzenlemede ücre yenileyici olduğu için yaşlanmaya karşı çok faydalı bir bitkidir