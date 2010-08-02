Sağlıklı yaşam için 7 saat uyku şart

T24 - 30 bin kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, sağlıklı yaşam için 7 saat uyku en ideali . Yedi saatlik uykunun azı da fazlası da kalp hastalığı riskini artırıyor.





Sağlık için ideal uyku süresinin yedi saat olduğu öne sürüldü. ABD’deki araştırmaya göre, kestirmeler de dahil olmak üzere günde yedi saatten fazla ya da az uyuyan kişilerin kardiyovasküler hastalık geçirme riski artıyor.



West Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli olan Doç. Dr. Anoop Shankar öncülüğünde yapılan araştırmada, ABD’de 2005 senesinde ülke çapındaki bir sağlık anketine katılan 30 bin yetişkinin verileri analiz edildi.



Araştırmacılar yanıtları, deneklerin yaşı, cinsiyeti, sigara veya alkol kullanıp kullanmadıkları, zayıf veya kilolu, sportif ya da hep oturan, hareketsiz kişiler mi olup olmadıkları gibi özelliklerine göre sınıflandırdı. ‘Sleep’ adlı dergide yayımlanan araştırmanın sonucuna göre günde beş saatten az uyuyan kişilerde anjin, koroner kalp hastalığı, kalp krizi veya çarpıntı gibi hastalıklara maruz kalma riskinin iki kattan fazla arttığı ortaya çıktı.





En risklisi beş saatlik uyku



Günde yedi saatten fazla uyumanın da yine aynı şekilde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırdığı belirtildi. Çalışmaya göre günde dokuz saat ve üstünde uyuyanlarsa, günde yedi saat uyuyan insanlara göre kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanmaya bir buçuk kat daha fazla meyilli oluyor. Risk grubunda en çok bulunanların ise günde beş saat ya da daha az süre uyuyan 60 yaşın altındaki yetişkinler olduğu belirtildi. Araştırmacılara göre, bu kişilerin kardiyovasküler rahatsızlık geçirme riski yedi saat uyuyan kişilere oranla üç kat daha yüksek.

Dergide yayımlanan bir başka çalışmadaysa kısa süreli uykunun önüne geçemeyen kişilerin gün içinde arada bir uzun süre uzanmalarının da faydalı olduğu belirtildi.









