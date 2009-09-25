Sağlıklı yaşam için 25 madde

Sağlık reçeteleriyle Amerika'yı kasıp kavuran Türk doktor Mehmet Öz, Men's Health Dergisi'ne sağlıklı yaşam için 25 maddelik olmazsa olmazlar listesini verdi.

Gülün

Gülmek yalnızca stresi, tansiyonu azaltıp, sosyal ilişkileri güçlendirmekle kalmaz, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.



Kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltıda lifli besinler tüketmek öğleden sonra geç acıkmanızı sağlar.



Uyuyun

7 saatlik bir uyku uzun yaşam için önemlidir. Sağlıklı bir uyku stresi azaltır, hafızayı kuvvetlendirir.



Sifonu çekmeden önce bakın

Tuvalette işinizi bitirdikten sonra hemen sifonu çekmeyin. Çıkarttıklarınıza bakın. S şeklindeyse sorun yok fakat parça parça çıkmışsa bir sorun olabilir.



Sırtınızı şımartmayın

Sırt ağrınız varsa dinlenmeyin. Yatmak ya da uzanmak sırtınızdaki ağrıyı azaltmaz. O yüzden ağrı kesici alıp dik durmaya özen gösterin.



Renkli beslenin

Renkli sebze ve meyveler yalnızca güzel görünmez, aynı zamanda vücuda güç veren flavanoid ve karotenoid barındırır. Hergün yemeye özen gösterin.



Diş sağlığı

Yalnızca ağız sağlığı için değil, ağızda oluşan bakteriler kalp rahatsızlığı yarattığı için dişleri yalnızca düzenli olarak fırçalamak yetmez, diş ipi kullanmak da gereklidir.



Derin nefes alın

İstediğiniz yer ve zamanda karnınızı şişirip derin nefes alın. Oksijen mutlu olmanızı sağlar.



Yoga kursuna gidin

Güzel kadınlarla beraber aynı odada olmanın haricinde yoga, tansiyonu engeller, kalp hızını yavaşlatır ve esnekliği arttırır.



Yalnız kalmayın

Arkadaş çevresi oluşturun ve konuşup, dertlerinizi paylaşın.



Modaya uymayın

Hergün yeni bir diyet modası ortaya çıkıyor. Önemli olan günlük kalori alımını 100 kalori azaltmak. Bu rakam yılda 4 kilograma denk.



Akıllı hasta olun

Doktora gitmeden önce bütün rahatsızlıklarınızı, ailenizin hastalıklarını öğrenin ailenizin fertleriyle görüşün. Bunları bir kenara yazın ve doktora söyleyin çünkü ekstra bilgi tedavi sürecini değiştirebilir.



Bira gönbeğinden kurtulun

Göbek, kalp krizi ve şeker hastalığına davetiye verir.



Yeşil çay

Kanseri ve kalp rahatsızlığını engelleyen polyphenollar içeren yeşil çay sürüldüğü takdirde kepeğe de iyi geliyor.



Terleyin

Terlemek tansiyonu azaltırken iyi hissetmenizi sağlar.



Parayı bankaya koyun

Parayı takip etmek stres yarattığı için bir miktar parayı bankaya koyup güvende hissedin.



Olabildiğince çok seks yapın

50 yaşındaki bir erkeğin yılda 700 kez seks yapması genç görünmesini ve stres atmasını sağlar.



Rakamlarınızı bilin

Tansiyonunuzun, kolestrolünüzün ve kan şekerinizin sınırlarını bilin.



Ağırlık kaldırın

Haftada iki kere yarım saat ağırlık kaldırmak tonlarca kalori yakmanızı sağlar.



Fındık

Sağlıklı protein ve yağları barındıran fındık omega-3 yağlarına sahiptir. Yemekten yarım saat kadar önce yarım avuç yemek iştahınız için olumludur.



Testislerinizi kontrol edin

Testis kanserini önceden teşhis için ayda bir kontrol edin. Her bir testis yumuşak, düzgün olmalı ve biri diğerinden daha aşağıda durmalı.



Dans edin

Dans etmek yalnızca fiziğinizi çalıştırmaz, karmaşık hareketleri barındıran bir dans türü beyninizi de çalıştırır.



İktidarsızlık için spor

Günde en az 200 kalori yakan erkeklerde iktidarsızlık daha az görülür. İktidarsızlık kalp kriziyle aynı nedenle ortaya çıkar, tıkanmış damar.



Yemek yapmayı öğrenin

Yemek yaparak yalnızca tasarruf etmezsiniz, ne yediğinize de dikkat etmiş olursunuz.



D vitamini hapı alın

Modern hayatta güneşe çıkamadığımız için D vitamini eksikliği çekiliyor. Üretilen haplar sayesinde alınan D vitamini, kalp, şeker hastalığı ve kanserle mücadele eder.

