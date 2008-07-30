Sağlıklı ve güzel dişler için

Medicana Hastanesi Diş Hekimi Nazan Bozkurt, düzgün, sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmak isteyenler için günümüzde seçeneklerin arttığını söylüyor.



Sağlıklı dişler, sağlıklı bir bedenin anahtarı kabul ediliyor. Ne var ki, herkes doğuştan sağlıklı ve güzel dişlere sahip olamıyor. Olanlar ise diş sağlığına ve hijyene fazla önem vermedikleri için, estetik problemler yaşıyor. Oysa düzgün, sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmak isteyenler için günümüzde seçenekler arttı.



Tabii, ister estetik, ister sağlık amaçlı olsun bu uygulamaların mutlaka uzman kontrolünde ve donanımlı sağlık kurumlarında yapılması gerekiyor. Diş hekimi Nazan Bozkurt, diş sağlığı, diş estetiği ve bu konuda son dönemde gözde olan uygulamaları anlattı.



Güzel dişler pozitif enerji yayar



Diş Hekimi Nazan Bozkurt’a göre, diş estetiği sağlık koşulları zorunlu kılmasa da önemli bir konu. Çünkü sağlıklı ve güzel dişlere sahip insanlar çevrelerine olumlu enerji yayıyor.



Diş estetiği nedir?



Bu çok geniş ve izafi bir kavram. Dişlerin, sağlıklı, güzel, düzgün görünmesi için uygulanan bir dizi teknik işlemler denilebilir. Diş estetiğinde bilim, sanat ve teknoloji bir arada kullanılır. Dişleri güzel görünen ve diş estetiği iyi olan bir kişi karşısındakine pozitif enerji yayar. Dişleri sağlıklı ve güzel görünen kişilerin kendine güvenleri daha fazladır ve kendilerini daha mutlu hissederler.



En çok uygulanan diş estetiği yöntemi nedir?



En kolay ve rahat uygulanabilmesi açısından tercih edileni diş beyazlatmadır. Beyazlatma işlemi sarı, kahverengi, gri dişlerin beyazlatılması amacıyla uygulanır. Ancak gri dişlerin beyazlatılması kahverengi ve sarılara nazaran daha uzun sürebilir.



Ne tür yöntemlerle dişler beyazlatılıyor?



Ya hastanede (Office bleaching) ya da yine doktor talimatıyla evde (home bleaching) uygulanabiliyor. Ofis tipi uygulamalar ışıklı veya ışıksız yapılabiliyor. Işıklı beyazlatma tekniğinde amaç, etken maddenin ışıkla aktive aktive edilerek beyazlatmanın çabuklaştırılması. Burada, lazer, led cihazları ve plazma arc teknolojileri kullanılıyor.



Ev tipi nasıl uygulanıyor?



Öncelikle varolan diş taşı ve nikotin, kafein, gibi lekeler ortadan kaldırılıyor. Eğer varsa dişeti ve diş problemleri tedavi ediliyor. Daha sonra hastaya, hasta için özel hazırlatılan kalıplar ve ilaçlar veriliyor. Hasta, bunu doktorun önerileri doğrultusunda uyguluyor. Ev tipi beyazlatmada sonuç alınması bir hafta ile 10 gün arası zaman alabiliyor.



Ofis tipi nasıl uygulanıyor?



İlk önce dişetlerini koruma amaçlı malzeme dişetine uygulanıyor. Sonra dişlerin üzerine jel şeklinde ilaç uygulaması yapılıyor. Ardından da ışık yani lazer, led ya da plazma arc kaynağı dişin üzerine tutuluyor. Böylece ışık, beyazlatma jelinin içinde olan etken maddeyi aktive ediyor. Böylece beyazlatma gerçekleşiyor. Bu uygulamalarda alt-üst çenede çok kısa süre içinde yaklaşık bir saatte sonuç alınabiliyor.



Herkese uygulanabilir mi?



Her yaş grubunda uygulanabiliyor. Ancak uygun vakaya uygun işlemin yapılması çok önemli. Beyazlatma, dişetleri çok çekilmiş, kökleri açığa çıkmış vakalarda uygulanmıyor. Bazı ışığa karşı duyarlı ilaçları kullanan kişilerde hekim ile konsültasyon gerekiyor. Ağız hijyeni kötü ve dişeti, diş problemi bulunan, diş minesinde bozukluk olanlarda önce bu sorunlar giderilmeli.



Ayrıca bazı vakalarda diş beyazlatma işlemi hiç sonuç vermiyor. Bunlardan biri, minenin ve dentinin yapısal bozukluklarından kaynaklanan renk bozuklukları, ikincisiyse aşırı flor alımına, ileri derecede tetrasiklin renkleşmesinde etkili olmuyor.



Diğer diş estetiği uygulamaları nedir?



Örneğin laminat veneer uygulaması var. Renkleşme veya minenin zarara uğraması durumunda bu uygulama çok yararlı. Yine, dişlerde problem olmasa da şekil ve ebat olarak şikayet edenlere, kırık ve aşınmış dişlere, ileri derece olmayan çapraşıklıklara, arası açık dişlerin kapatılmasına laminat kron uygulaması çok başarılı oluyor.



Başka neler var?



Mesela adhesive (bonding). Defekt ve çürüklerin dişlerde neden olduğu şekil bozukluklarını gidermek için bir başka yöntem. Dişlerin şekli üzerine bazı ilaveler yapılıyor. Küçük dişler büyütülebiliyor. Kırılan bölümler tamamlanabiliyor. Ayrıca, dişeti estetiğinden de söz etmek gerekiyor. Özellikle dişeti fazlaca gözükenlerde uyguluyoruz.



İmplant var. Bu ne demek?



Günümüzde sıklıkla kullanılan bir tedavi şeklidir. Gerek tek diş eksikliğinde, az sayıda kalmış doğal dişlere destek olmak amacıyla gerekse arkası dişsiz ağızlarda ve de hiç dişi olmayan vakalarda kullanılıyor.



Ne tür durumlarda uygulanabilir?



Tek şart, varolan kemik miktarının yeterli olmasıdır. Eğer yeterli kemik yoksa, kemik ilavesi yapılarak implant için yeterli kemik desteği sağlanır (Ogmantasyon).



Avantajları nelerdir?



Çiğneme fonksiyonu en üst seviyede olur. Buna bağlı olarak sağlıklı ve dengeli beslenme gerçekleşir. Doğal görünüm ve estetiğin sağlanmasına bağlı olarak, daha mutlu bir hayat sürdürülebilir.



Dezavantajları var mı?



En önemli dezavantajı maliyetinin diğerlerine göre yüksek olması. Ayrıca operasyondan önce

ve sonra özenli ve geniş zaman ayırarak ağız temizliği yapılmalı.



Yüzde yüz garantisi var mı?



İmplantın başarısının yüzde 90-100 arasında olduğu görülmüştür. Başarı, operasyon ve protetik tedavi sonrası ağız hijyeninin sağlanmasına, iyileşme döneminde kullanılan alkol ve sigaraya, genel sağlık durumuna bağlı.



Dişler nasıl fırçalanmalı?



Seçilen fırça çok sert olmamalı. Çok sert şekilde de fırçalanmamalı. Fırça, yumuşak hareketlerle dişlere temas etmeli ve dişetlerine masaj yapacak şekilde uygulanmalı. Fırçalar da üç ayda bir değiştirilmeli.



Sağlıklı dişetleri için nelere dikkat edilmeli?



* Dişlerinizi her gün düzenli fırçalayın ve diş ipi kullanın.



* Dengeli beslenin, boş kalorilerden ve çok yapışkan gıdalardan kaçının.



* Kendi kendinizi muayene etmeyi öğrenin ve rutin olarak bunu yapın. Böylece herhangi bir ağız içi veya dişsel değişikliğin ilk sinyallerini yakalayabilirsiniz.



* Senede en az iki kere diş hekimine, kontrol ve varsa diş taşı temizliği yaptırın.



(MEDICANA)



