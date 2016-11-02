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Yaşam

Sağlıklı olmak istiyorsanız iş arkadaşlarınızla iyi geçinin!

Stresten uzak ve sağlıklı bir yaşama giden yolun sandığınız kadar zorlu ve karmaşık olmadığını hiç düşündünüz mü?

02 Kasım 2016 01:53

İş yaşamında yaşanan gerginlikler pek çoğumuz için kaçınılmaz. Özel yaşamınızda da iş arkadaşlarınızla görüşmeye devam edin ya da etmeyin iş saatleri içinde yaşanılanlar bütün günümüzü etkileyebiliyor.  Yeni araştırmalar, ofis ortamında ne kadar sağlam sosyal bağlar oluşturursanız o kadar sağlıklı olacağınızı kanıtlar nitelikte. İşinizden tam anlamıyla memnun olmasanız dahi, takım arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyet çalışma hayatınızı daha keyifli kılıyor.

Personality and Social Psychology Review’de (Kişilik ve Sosyal Psikoloji İncelemesi) yayınlanan, 19 bin katıldığı araştırmaya göre şirket çalışanlarıyla daha yakın ilişkiler kuranlar daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesinin yanı sıra işini kaybetme riskiyle daha az karşı karşıya kalıyor.

Pudra.com’da yer alan habere göre, araştırmanın başındaki isim Dr. Niklas Steffens, örgütsel özdeşleşmenin sağlıkla bağlantısını gösteren ilk geniş kapsamlı araştırmayı hazırladıklarını belirtiyor. Araştırmaya dahil olan 19 bin katılımcı söz birliği içinde. İş arkadaşlarına karşı olumlu intiba içinde olduğunu bildiren katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı diğerlerinden daha iyi durumda. Ayrıca bir sosyal gruba ait olmanın verdiği sorumluluğun katılımcılar üzerinde psikolojik avantajlar sağladığı gözleniyor.

Biraz da araştırmanın şaşırtıcı sonuçlarına göz atalım. İş ortamındaki ilişkilerin sağlıkla olan bağı kadınlarda daha az görülmüş. Steffens, ataerkil kültürün baskın olduğu çalışma şartlarında kadınların hissettiği izolasyona dikkat çekiyor. İş yerinde sosyal bağları güçlenlendirme konusunda kilit rol oynayan kişileri de unutmamak gerek. Aidiyet duygusunu perçinleyen liderlerin yalnızca takım arkadaşlarının sağlığına değil, şirketin genel olarak performansına da katkısı bulunuyor.

Stresten uzak ve sağlıklı bir yaşama giden yolun sandığınız kadar zorlu ve karmaşık olmadığını hiç düşündünüz mü? Belki de iş arkadaşlarınızla iyi geçinmek problemleriniz için aradığınız çözüm olabilir!

 

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