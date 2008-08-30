Sağlıklı memura oruç baskısı

Ramazan geldi, yemekhanelerde tadilatlar başladı! Devlet Planlama Teşkilatı yönetimi, personeline ramazanda yemekhanenin kapalı olacağını duyurdu. ‘Hastalık ve benzeri nedenlerle’ oruç tutamayacaklara ayrı yer gösterildi



Kamu kurumlarında her ramazan ayında yemekhanelerin tadilata alınması ve ‘oruç tutmayacak’ personelin listelerinin yapılması dikkat çekerken, bu yıl Devlet Planlama Teşkilatı tartışmalı bir icraata imza attı. DPT Genel Sekreteri Zeynettin Kasımoğlu’nun personele yayımladığı genelgede yemekhane ve kafeterya hizmetlerinin ramazanda verilmeyeceği bildirildi ve “Hastalık ve bunun gibi nedenlerle oruç tutmayacak personel” için 3. kat yemekhanesinin açık olacağını duyurdu. Hastalık gibi gerekçesi olmadığı halde oruç tutmayacak personelin durumlarına açıklama getirilmezken, Genel Sekreter Kasımoğlu’nun sayı değil isim listesi istemesi de tepki çekti.



‘İftar mesaiden sonra’

DPT Genel Sekreteri Kasımoğlu, 1 Eylül pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını anımsattığı genelgesinde bu yıl iftar vaktinin mesai bitiş saatinden sonra olması sebebiyle de yemekhane ve kafeteryanın kapalı olacağını belirtildi.



Sayı değil isim listesi

Genel Sekreter Kasımoğlu, oruç tutmayacak personelin durumuyla ilgili yapılacak düzenlemeyi de şu şekilde ifade etti:

“Ancak; hastalık ve bu gibi nedenlerle oruç tutmayacak elemanlarımız için 3. kat yemekhanesinde yemek hizmeti aynen devam edecektir. Bu sebeple, söz konusu hizmetin devam edebilmesi için ramazan ayı boyunca öğlen yemek hizmetlerinden istifade etmek isteyen elemanlarımızın aşağıda belirtilen telefon numaralarına en geç 29.8.2008 Cuma günü Saat 17.00’ye kadar isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.”



Personel rahatsız

Daha önce Emniyet’te uygulanan ve oruç tutmayan personelin ‘Fişleniyoruz’ diye tepki gösterdiği yöntem, Devlet Planlama Teşkilatı çalışanlarının tepkisine neden oldu. Personel, isim listesi yerine sayı toplanması gerektiğine işaret ederken, kafeteryanın kapatılmasına da tepki gösterdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ramazanda yemekhaneye olan talebin düşeceği gerekçesiyle yemek sarfiyatı olmasın diye oruç tutmayacak personelin sayısını tespit etmek için çalışma yaptı. Bayındırlık Bakanlığı yemekhanesini tadilata alırken, Sağlık Bakanlığı’nın son birkaç yılda uyguladığı ‘kapalı yemekhane’ uygulamasını bu yıl da sürdürmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi bakanlıkların da ramazan boyunca öğle yemeklerine ara vereceği öğrenildi. Ramazan ayında yemekhanesi kapanmayan ender bakanlıklardan biri Dışişleri Bakanlığı olurken, Dış Ticaret, Hazine gibi kuruluşlar da öğlen yemeklerine ara vermiyor.

TSE, TÜİK gibi kurumlarda da ramazan boyunca öğle yemeği çıkmıyor.

