'Sağlıklı gıdanın önündeki büyük risk'

T24- Gıda Yasa Tasarısı’nda mikro işletmelerde gıda mühendisleri çalıştırma zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını değerlendiren Sağlıklı Gıda Platformu (SGP) Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, uygulamanın gıda güvenliğini riske atacağını söyledi.





Sağlıklı Gıda Platformu’ndan TMMOB'ye bağlı Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odalarınca Gıda Yasa Tasarısı’na yöneltilen eleştiriye destek geldi. Tasarının, 10 kişinin altında işçi çalıştıran iş yerlerini, ''mikro işletme'' sayarak, teknik eleman çalıştırma zorunluluğunu ortadan kaldırmasının ciddi bir risk taşıdığını dile getiren SGP Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ “Kapasitesi ne olursa olsun, her işletmede sorumlu yönetici bulunması zorunluluğunu beklerken, mühendis varlığının ortadan kaldırılması sağlıklı gıdayı riske atıyor” dedi.



Tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda, ortaya çıkan durumun Avrupa Birliği müktesebatına da ters düşeceğine dikkat çeken Bozdağ, mikro işletme oranının piyasanın genelini oluşturmasının itiraz noktasındaki en önemli kriter olduğunu dile getirdi.

Gıda güvenliğine ters düşen uygulamaların, genellikle mikro sayılan, kayıtdışı oranı da dikkat çekici olan bu işletmelerde ortaya çıktığına vurgu yapan SGP Yürütme Kurulu Başkanı Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye’de son dönemde sağlıklı gıdaya ulaşımda ve gıda güvenliğinin temininde önemli adımlar atıldı. Her şeyden önce bu konuda tüketici üzerinde ciddi bir bilinç sağlandı. Gelinen noktada beklenti, mevcut aksaklıkların giderilerek daha etkin bir mücadele ortaya konulmasıdır. Ne yazık ki mikro işletmelerde gıda, kimya, ziraat, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri bulundurma zorunluluğunun devre dışı bırakılması eğilimi sağlıklı gıda mücadelesine büyük bir darbe vuracaktır.”

Bu yapılanmanın arka arkaya açılan mühendislik bölümlerini de atıl hale getireceğine dikkat çeken Hüseyin Bozdağ, mevcut uzman kadronun işsiz kalması riski kadar, arkadan gelen öğrencilerin de büyük bir sorunla karşı karşıya bırakılacağı riskini hatırlattı.

Türkiye’de modern ve endüstriyel uygulamaların, uluslar arası normlara uygun hale yürütülmesi gereğinin önemine de işaret eden SGP Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ “Tasarının bu bölümünün yeniden ele alınmasını ve gıda güvenliğini teminat altına alacak, uzman istihdamını öngören şekliyle yasalaşmasını talep ediyoruz” dedi.