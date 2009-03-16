Sağlıklı dişlerin üç elemanı

İdeal ağız ve diş bakımı için sadece diş fırçalama ve diş ipi kullanımından daha fazlası gereklidir.



İşte uzun yıllar sağlıkla gülebilmemiz için yapmamız gerekenler;



1.Ağız sağlığını korumanın en önemli üç elemanı



‘Diş fırçası, diş macunu ve diş ipi’



Ağız hijyeninin olmazsa olmaz en önemli üç bakım elemanı diş fırçası, macunu ve diş ipidir. Toplum olarak ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermediğimizin altını çizen Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı oysa gün içerisinde ayıracağınız 10 dakika kadar kısa bir süre de sağlıklı dişlere ve dişetlerine kavuşabileceğimizi belirtiyor. Günde 2 defa diş fırçalamak ve bir defa diş ipi kullanımının sağlıklı bir ağzın anahtarı olduğunun altını çizen Kazandı bu alışkanlığın çocuk yaşta kazanılması taktirde bireylerin ilerleyen yaşlarda da sıkıntı yaşamayacaklarını ifadelerine ekliyor.



Peki en doğru diş fırçalama tekniği hangisi?



Öncelikle diş fırçası çok sert olmamalı ve fırçayla dişlerinizi aşındıracak kadar baskı uygulamamalısınız. Birçok bireyin dişlerinin beyazlaması için diş fırçasını bastırarak kullandığını belirten Diş Hekimi Mehmet Kazandı bunun son derece yanlış bir davranış olduğunu beyazlatmanın aksine dişlerde aşınmalara neden olduğunu söylüyor. Dişlerimizi fırçalarken diş macununu diş fırçasına sürmemiz gerektiğini ancak diş macununu bilinenin aksine suyla ıslatmanın yanlış olduğunu belirten Diş Hekimi Mehmet Kazandı ıslanan diş macunun etken maddesini kaybettiğini belirtti. Daha sonra dairesel hareketlerle yaklaşık olarak 2 dakika boyunca dişler fırçalanmalıdır. En son dişetinden aşağıya doğru bir süpürme hareketiyle işlem tamamlanır. Dişlerin iç yüzeyleri, özellikle ön bölgeler dar olduğundan fırça dik olarak sokularak fırçalanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bakteri plağı ve yiyecek artıklarının yoğun olduğu dişlerin arka yüzleri, arka dişler ve dil de temizlenmelidir. Genellikle sadece ön dişlerin ön yüzeyleri fırçalandığından çürükler daha çok arka bölgelerde oluşmakta, diş taşları ise çok az fırçalanan alt ön bölgede olmaktadır.



2. Ağzınızı düzenli olarak kontrol edin



Her ne kadar diş hekimine düzenli olarak gidiyorsanız da, kendi ağzınızı düzenli olarak kontrol edin. Kontrol zamanınız gelene kadar ağzınızda olan bir problemi fark etmeniz yapılacak tedaviyi daha kolay ve daha masrafsız hale getirebilir. Diş kırılması, dişetlerinde oluşan şişmeler, renkleşmeler ya da ağzınızda oluşan ve iyileşmeyen yaralar dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinizde sizin gözlemleyip doktorunuza bildirebileceğiniz birçok durum arasındadır. Bu kontrol özellikle sigara içenler için daha önemlidir, ağız kanserine yakalanma açısında daha büyük risk taşıdıkları için aksatmadan bu kontrolleri yapmaları gerekir.



3. Sigaradan uzak durun



Sigara kullanımının vücudumuzdaki diğer organlar kadar dişlerimize de zarar verdiğini belirten Kazandı "sigara ağız içi kanser riskini önemli oranda arttırır, dişeti hastalıklarının oluşmasına yol açar, dişlerinizde renkleşmeye neden olur ve nefesimizin kötü kokmasına neden olur" diyor ve sağlığımız için sigarayı bırakmamızı öneriyor.



4. Su içmek önemli



Yemek yedikten sonra diş için yapılacak en iyi şey su veya süt içmektir. Yemekten sonra içilen bir bardak su, yemek parçalarını ağızdan uzaklaştırır ve ağızdaki asidik ortamı nötrler. Ayrıca süt içmek dişte kalsiyum oluşumuna neden olur.



5. Düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret edin



Diş hekimine yapılacak düzenli ziyaretler dişlerinizde oluşabilecek problemlerin öneminin önceden alınmasına ve daha büyük sorunlara neden olmadan önlenmesine neden olduğunu belirten Kazandı altı ayda bir diş hekimi ziyaretini önerdiklerini ekledi.

