Sağlıklı dişler için çay için

Yapılan araştırmalarda çayın diş eti hastalıklarını azalttığı belirtildi.



Plusdent Diş Kliniği Diş Hekimi Onur Öztürk Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, yapılan son araştırmalara göre çayın ağız hijyenini bozan zararlı bakterilerle savaşarak dişeti hastalıkları ve çürüğün oluşumunu azalttığını belirtti.



Öztürk konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Siyah çayın içinde bulunan bileşenler diş üzerindeki gıda artıklarında asit üretimini ve bakterilerin çoğalmasını yavaşlatırlar. Aynı zamanda gıda artıklarının dişin üzerine yapışmasına sebep olan bakteriyel enzim glukosiltransferaz'ın etkisini yavaşlatıp, ağız hijyeninin korunması kolaylaştırırlar. Ancak daha sağlıklı olduğu düşünüldüğü için tercih edilen bitki çayları fazla asit içermesinden dolayı diş minesine zarar verebilir. Bunun için bitki çayı alırken pH seviyesine dikkat edilmesi gerekir. Bitki çayı alırken pH değeri yüksek olan çaylar tercih edilmeli."



Şeker ve asit içeren içeceklerin diş minesinde tahribata ve çürüklere neden olduğunu belirten Öztürk bu tür içeceklerden uzak durmanın ağız ve diş sağlığı açısından yararlı olduğunu belirtti.

