Sağlıklı çocuk büyütmenin 12 yolu

Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi anne-babaların elinde. Onlara yol göstererek, sağlıklı yiyecekler yemeleri için teşvik etmek bu konuda atılacak en önemli adım. Bunu yaparken unutmayın: Çocuklara doğru birer örnek olmak çok önemli!

Amerikan Time dergisi çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları aşılamak için 12 tavsiyeyi listeledi:

1- Bütün tabağı bitirmeleri gerektiğini söylemeyin:

Asıl istediğiniz çocuğunuzun doyması, bütün tabağı silip süpürmesi değil. Aç olmadıkları halde çocuklarınızı yemek yemeye zorlamayın. Araştırmalara göre de çocuklar tabaklarına koyulan yiyeceklerin yalnızca yüzde 60’ını yeme eğilimi gösteriyor. Yani her şeyi yememeleri “normal”.

2- Egzersiz yapmayı eğlenceli hale getirin:

Biz yetişkinler genelde egzersiz yapmayı spor salonlarına gitmekle bir tutarız. Oysa çocukların günde en az bir saat hareket etmeleri gerekiyor. Bunu eğlenceli hale getirmek ise çok basit. Parklarda futbol oynamak, aile yürüyüşlerine çıkmak ya da hafta sonu minik doğa gezintilerine gitmek çocuklarınız için sporu bir zorunluluk değil eğlence biçimine dönüştürecektir.

3- Televizyon önünde yemek yemelerine izin vermeyin: Televizyon önünde yemek yemeleri çocukların “doyma hissini” anlamalarını engelliyor. Araştırmalar televizyon önünde yemek yiyen çocukların daha çok şeker ve meşrubat tükettiğini gösteriyor.

4- Ekran önünde geçirilen zamanı kısıtlayın:

Gün geçtikçe çocukların ekran önünde geçirdiği zaman artıyor. Bu da onların yaratıcılıklarını ve gelişimlerini kısıtlıyor. Ekran önünde daha çok zaman geçiren çocukların okulda daha düşük notlar aldığı da gözlemleniyor. Ekran önünde en fazla günde 1-2 saat geçirilmesi tavsiye ediliyor.

5- Değişik yemekler tattırın:

Değişik gıdaları yemeyen çocukları zorlamak yerine onlara zaman tanımayı deneyin. Zorlarsanız çocuklar için o gıdayı yemek kötü bir deneyim haline dönüşecektir. Bunun yerine farklı zamanlarda, farklı tariflerle aynı gıdayı çocuğunuza tekrar sunun.

6- Telefonları odasından uzaklaştırın:

Gece elektronik cihazlarla uyumak sağlığa zararlı. Özelikle telefonların yaydığı mavi ışık çocukların sağlıklı uyku uyumasını engelliyor. Bu yüzden gece uyumadan önce telefonları başka bir odada bırakmalarını sağlayın.

7- Sağlıklı atıştırmalıklar verin:

Yapay tatlandırıcılı ya da işlenmiş gıdalar yerine sağlıklı yağlar ve proteinleri içeren dengeli besinleri tercih edin.

8- Kalori hesabı yapmayın:

Önemli olan çocuğunuzun sağlığı, bu yüzden onlara yiyeceklerin sağlık değerlerinden bahsedin kalorilerden değil.

9- Şekerle ödüllendirmeyin:

İyi bir davranış sonrasında şekerle ödüllendirilen çocuklar şekeri iyi yiyecekler sınıfına sokuyor.

10- Bütün ailenin sağlıklı yaşamasını sağlayın:

Çocuklar ailelerini taklit etme eğilimindedirler. O yüzden yiyeceklere vereceğiniz tepkiler onlar için çok önemli. Ailedeki herkes sağlıklı beslenirse çocuğunuz da bunu önemser.

11- ‘Abur cubur yok’ kuralını abartmayın:

Bu konuda çok katı olan ailelerin çocuklarını bir doğum günü partisinde pastanın yarısını yemeye çalışırken görebilirsiniz. Sağlıklı yaşamın anahtarı her şeyi dengeli yapmak.

12- Örnek olun:

Yemekte sağlıksız şeyler içip çocuklarınızdan su ya da süt içmesini bekleyemezsiniz. Onlara kötü olmak için değil onları düşündüğünüz için böyle davrandığınızı anlatmalı ve göstermelisiniz.