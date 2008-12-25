Sağlıklı bir hayat için 6 basit adım

Herhangi bir çaba ya güç harcamadan yapabileceğiniz basit şeylerle daha sağlıklı olabilirsiniz.



Zaman’da yayımlanan haberde; Rush Üniversitesi Medikal Merkezi'nin sağlıklı bir yaşam sürmek için 6 önerisi yer alıyor:



1. Uzmanlar stresi azaltmak için düzenli egzersiz, nefes alma-verme teknikleri öneriyor. Hatta yatıştırıcı müzik dinlemek, iyi bir kitap okumak, evcil hayvanınızla oynamak ya da sıcak bir küvete girmek gibi basit şeylerin bile insanı stresten arındırdığı belirtiliyor.



2. İyi bir ağız hijyeni sağlayın. Dişlerinizi günde en az 2 kez ve minimum 2 dakika boyunca fırçalayın ve diş ipliği kullanmayı unutmayın. Dişlerin fırçalanması ve diş ipiyle temizlenmesi sadece diş çürüklerini önlemez, ayrıca ağızda oluşabilecek diğer hastalıkları da engeller.



3. Bulmaca çözün. Araştırmacılar, okumak ya da satranç oynamak gibi zihinsel düşünmeye iten aktivitelerin beyin üzerinde koruyucu etkisi olduğunu buldular. Beyni düzenli olarak bir şeylerle meşgul etmenin Alzheimer hastalığı ile bağlantılı bunama riskini azalttığı belirtiliyor.



4. Horlamayı bırakın. Evli çiftlerden biri horladığında diğeri uykusuz kalıyor. Horlayanlar sıklıkla yoruluyor, çünkü yüksek sesle horlayan insanlar genellikle uyku apnesi oluyorlar. Bu durumda hava yolu tıkanıyor, insanın nefesi kesiliyor ve aniden uyanıyor. Araştırmacılar, hava yolunun açık tutulmasıyla daha iyi uyku sağlanabileceğini belirtiyorlar.



5. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Çok kısa bir mesafe için bile araba kullansanız ya da birkaç saniye için arabanızı kenara çekseniz bile emniyet kemerinizi bağlayın.



6. Ergonominizi kontrol edin. Bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, çalışma pozisyonunuzun ergonomisine bakın ve rahat şekilde oturun, arada kalkıp dolaşın. Bu sizi boyun, sırt ve göz gerilmelerinden koruyacaktır.

