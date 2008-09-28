Sağlıklı beynin 5 sırrı

Yapılacak birkaç küçük şeyle, beyin sağlığınızı korumanız mümkün. Prof. Dr. Mehmet Öz, Günaydın gazetesindeki yazısında sağlıklı beynin beş sırrını anlatıyor.
Çalışan beyin için demiri ihmal etmeyin
Az gelişmiş beyin şizofreni yapıyor
1. Günde 1000 IU D Vitamini alın.
2. Her yıl düzenli grip aşısı yaptırın.
3. Günde 30 dakika yürüyüş yapın.
4. Uyku düzeninizi kötü etkilemiyorsa her gün 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz.
5. Curcumin tüketin. (Zerdeçalda bulunan bu baharat, köri sosu içeren birçok yemekte ve çoğu marka hardalda bulunur)
Not: Bu listeyi alın ve buzdolabınızın üzerine yapıştırın. Bu listeye uyduğunuz takdirde bir daha hiçbir listeye ihtiyacınız olmayacak.