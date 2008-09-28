Sağlıklı beynin 5 sırrı

Çalışan beyin için demiri ihmal etmeyin



Az gelişmiş beyin şizofreni yapıyor

1. Günde 1000 IU D Vitamini alın.2. Her yıl düzenli grip aşısı yaptırın.3. Günde 30 dakika yürüyüş yapın.4. Uyku düzeninizi kötü etkilemiyorsa her gün 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz.5. Curcumin tüketin. (Zerdeçalda bulunan bu baharat, köri sosu içeren birçok yemekte ve çoğu marka hardalda bulunur)Not: Bu listeyi alın ve buzdolabınızın üzerine yapıştırın. Bu listeye uyduğunuz takdirde bir daha hiçbir listeye ihtiyacınız olmayacak.