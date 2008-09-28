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Sağlık

Sağlıklı beynin 5 sırrı

Beyin sağlığını korumak hiç de zor değil. Beyin sağlığınızı korumak için, günde 1000 IU D vitamini alın.

28 Eylül 2008 03:00

Yapılacak birkaç küçük şeyle, beyin sağlığınızı korumanız mümkün. Prof. Dr. Mehmet Öz, Günaydın gazetesindeki yazısında sağlıklı beynin beş sırrını anlatıyor.

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1. Günde 1000 IU D Vitamini alın.
2. Her yıl düzenli grip aşısı yaptırın.
3. Günde 30 dakika yürüyüş yapın.
4. Uyku düzeninizi kötü etkilemiyorsa her gün 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz.
5. Curcumin tüketin. (Zerdeçalda bulunan bu baharat, köri sosu içeren birçok yemekte ve çoğu marka hardalda bulunur)

Not: Bu listeyi alın ve buzdolabınızın üzerine yapıştırın. Bu listeye uyduğunuz takdirde bir daha hiçbir listeye ihtiyacınız olmayacak.



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