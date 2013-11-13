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Politika

Sağlıklı beslenme için tavsiye edilen 'siyah ekmek' lüks tüketim mi?

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, 'siyah ekmek' önerisini Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya taşıdı

13 Kasım 2013 17:39

T24/ ANKARA

Hükümetin, sağlıklı beslenme için “siyah ekmek’ tavsiyesi TBMM’nin gündemi oldu. CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, konuyu  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya taşıdı. Öğüt’ün bilgilerine göre, beyaz ekmeğin KDV’si yüzde bir. Siyah ekmeğin yüzde 8. O yüzden lüks tüketim gibi satılıyor. Yani, beyaz ekmeğe göre iki misli fiyatla satılıyor. Tam tahıl ekmeği üç, çavdar iki ve kepek 1.5 misli  fiyatla satışa sunuluyor. Öğüt, siyah ekmekle ilgili konuyu Meclis Genel Kurulu’nda, Gümrük ve Ticaret bakanı Hayati Yazıcı’ya sordu. Öğüt, bakana, “Beyaz undan kaçının, kepekli un ve siyah tam buğday ununa geçin" diye. Fakat fırınlarda veya normal marketlerde kepekli ekmeğin ve tam buğday ekmeğinin fiyatı neredeyse 2 misli. Bunun da sebebi olarak KDV'nin çok yüksek olması söyleniyor yani birinde yüzde 1'miş, tam buğdayda yüzde 8'miş. Bu konuda bir önlem almayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

 

Bakan Yazıcı: Beyaz ekmekle KDV farkı var

 

Beyaz ekmekle siyah ekmek arasında KDV farkını kabul eden Bakan Hayati Yazıcı, "Siyah ekmek yenilmesi doğru bir politika. O konuyu biliyoruz, üzerinde çalışma yapılıyor. Bir KDV farkı var. Eminim ki onu hem tüketicinin hem ekonominin durumunu gözetmek suretiyle bir çözüme kavuşturacağız.

 

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