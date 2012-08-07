'Doktor kansersin' dedi sağlıklı üç organımı aldı'

Mahmut Taşlı 25 Mayıs’ta “mide bulantısı” şikâyetiyle Ankara Numune Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu ve 20 yaşındaki gencin kanser teşhisiyle alınan 3 organı alındı ancak bu organların sağlıklı olduğu öne sürüldü.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Mahmut Taşlı’nın Ankara Numune Hastanesi’ne şikayetini bildirmesi sonrası yapılan tetkikler sonucunda, doktorlar Taşçı’nın midesinde 3x3 cm boyutunda ülser oluşumu belirlediler. Bundan alınan parçayı da bir özel laboratuvara göndererek, incelenmesini istediler. Laboratuardan gelen yanıt, parçanın “temiz olduğu” yolunda idi.

Ancak doktorlar gelen sonuçla yetinmeyip, tam üç gün sonra, yani 29 Mayıs tarihinde ikinci bir biyopsi daha yaptılar.

Parça, yine aynı özel laboratuara gönderildi. Bu kez gelen tetkik sonucu kötüydü. Laboratuar, “Adenokarsinom (orta derecede farklılaşmamış) mide endoskopik “ tanısı koydu. Bunun üzerine Mahmut Taşçı, "mide korpusunda malign neoplazm" tanısı ile ameliyat edilmek üzere Numune Hastanesi’nin Genel Cerrahi servisine nakledildi. Taşlı, 4 Haziran 2012’de ameliyata alındı. Taşlı’nın midesi ve dalağının tümü, pankreasının ise bir bölümü alındı. Ardından Taşçı, 13 Haziran tarihinde tedavisi tamamlandığı gerekçesiyle, hastaneden taburcu edildi. Kendisine, 20 gün kadar sonraya randevu verilerek, rutin ameliyat sonrası kontrole gelmesi söylendi.

Organlar temiz çıktı

Taşlı’nın ameliyat sırasında alınan organları ise, patoloji laboratuarına gönderildi. Ve laboratuarda yapılan inceleme sonucunda, 21 Haziran’da “parçaların tümü temizdir” raporu verildi. Yani, Taşlı’nın iki organı ve bir organının bir bölümü “boşuna boşuna alınmış” oldu.

Organları aldılar, sonra 'organlar tam ve normal raporu' verdiler

Numune Hastanesi’nde ikinci büyük skandal ise, Taşlı’nın ameliyat sonrası rutin incelemesinde yaşandı. Ameliyattan sadece birkaç gün sonra, 8 Haziran'da Mahmut Taşlı'ya Radyoloji Kliniği'nde yapılan "tüm abdomen ultrasonografi" incelemesi yapıldı. İncelemeyi yapan sorumlu doktor, Taşlı’nın üç organı aynı hastanede alınmış olmasına rağmen, “hastanın tüm organları normal yapıda ve mevcuttur” raporu verdi.



Organlarda temiz çıktı

Ankara Numune Hastanesi, ameliyat sonrasında Taşlı'nın alınan organlarını da inceledi. Ve 21 Haziran tarihinde Numune Hastanesi'nin patoloji laboratuarından verilen mide, pankreas ve dalak konusundaki üç ayrı raporda, alınan üç organda da da kanser izine rastlanmadığı belirtildi.

Ankara Numune Hastanesi’nin bu ikinci skandalı üzerine Taşlı, ameliyat sırasında alınan parçaları başka bir yerde daha inceletmek istedi ve parçalar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir başka hastaneye, Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan incelemede de, Taşlı’nın organlarında “alınmasını gerektirecek bir tümör oluşumuna rastlanmadığı” raporu verildi.

20 kilo kaybetti sıvıyla besleniyor

Art arda yaşanan bu tıp skandallarının ardından 20 yaşındaki Mahmut Taşlı, üç ayda tam 20 kilo verdi. Midesi olmadığı için artık sadece sıvıyla beslenebiliyor.

Ve kendisine yapıldığına inandığı yanlış tedavi nedeniyle hakkını arıyor. Taşlı, Ankara numune Hastanesi ve kendisini ameliyat eden doktorlar aleyhine “ağır tıbbi hata” gerekçesiyle, tam 3 milyon TL’lik tazminat davası açtı.